La joven artista, que representa a la Escuela Municipal de Danzas de San Francisco bajo la dirección del profesor Mario Bessone, brilló en la categoría Menor, enfrentando a destacadas representantes de todo el país. En este certamen, considerado uno de los más importantes del calendario folklórico nacional, compiten dos representantes por provincia en cada categoría, lo que eleva notablemente el nivel y la exigencia.

Este logro llega luego de que Abril obtuviera el título de campeona provincial, lo que le otorgó el pase a la instancia nacional. Ya en 2023, había conseguido el subcampeonato nacional en este mismo torneo y en el Certamen Nacional de Malambo Femenino de Tanti, acumulando así una trayectoria de podios en sus primeros años de competencia.

Su puesta en escena no solo cautivó al jurado por la destreza técnica, sino también por la creatividad y el simbolismo de la propuesta. Representó los juegos de la infancia en la antigüedad, combinando danza, interpretación y un potente mensaje cultural. Por este motivo, ya es reconocida en el ambiente como "La niña Malambo", una joven promesa que emociona con cada zapateo.

Esfuerzo y compromiso

Abril comenzó a bailar a los 9 años y desde hace cuatro compite en certámenes provinciales y nacionales. Paralelamente al malambo, estudia danzas folklóricas y vive el arte con una entrega total. Su rutina incluye ensayos intensos, disciplina en el descanso y la alimentación, y una madurez poco común para su edad.

“El malambo no es solo ensayo, también es compromiso. Abril lo vive con mucha responsabilidad, ocupa un lugar principal en su vida”, destacó su mamá, Any, en diálogo con El Periódico.

Una vocación que crece

Más allá de los premios y reconocimientos, Abril transmite pasión por la danza tradicional y se consolida como una referente joven en una disciplina que históricamente fue protagonizada por varones. Su presencia en el escenario no solo demuestra técnica, sino también una identidad y una expresión propia que la hacen única.

Desde San Francisco, con esfuerzo y amor por la cultura, Abril Magallanes continúa creciendo, representando a su ciudad con orgullo en cada certamen y consolidándose como una embajadora del malambo femenino.

Quienes deseen seguir sus competencias y resultados, lo pueden hacer mediante el perfil social de su mamá: Any Saavedra (https://www.facebook.com/Any8787).