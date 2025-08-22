La Municipalidad de San Francisco, en conjunto con la empresa Setil, lanzó una nueva edición de los Tours Educativos, una propuesta gratuita destinada a promover recorridos turísticos con enfoque educativo en distintos puntos de la ciudad. La actividad se desarrollará hasta el mes de octubre.

Según informó el municipio, la iniciativa está orientada principalmente a grupos escolares, aunque también podrán sumarse centros de jubilados, instituciones, empresarios y turistas interesados. Las visitas guiadas comprenden circuitos históricos, culturales, tecnológicos y productivos.

Los interesados en participar pueden solicitar turno a través de la Central de Reservas de la Municipalidad de San Francisco, llamando al 3564-574382 o escribiendo al correo centraldereservas.sanfco@gmail.com. Allí podrán consultar el brochure con el detalle de experiencias, duración y características de cada recorrido.

Entre los espacios disponibles para visitar se encuentran la Tecnoteca con su Planetario y talleres interactivos, el Centro Cultural, el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región, la UTN Facultad Regional San Francisco, el Parque Industrial con empresas locales, el Museo “Héroes de Malvinas”, el Palacio Municipal, la Catedral, Radiocanal, la Sociedad de Bomberos Voluntarios, la Plaza Vélez Sarsfield, la Planta Elaboradora de Medicamentos y la Planta de Efluentes junto a la Reserva Natural de Aves.