"Se quedan quietas, sin moverse, sin gritar porque les pego un facazo", las había amenazado el que hasta el momento parecía un simple ladrón a las dos mujeres que se encontraban tomando mates en la Costanera de San Francisco. Junto a dos cómplices, el joven simulaba tener un cuchillo entre sus prendas.

Eran las 6 de la mañana del lunes 19 de febrero de 2024 y tras robarles sus pertenencias, la violencia escaló. Aquel delincuente se transformó en un monstruo que cambiaría por completo las vidas de “Florencia” (21 años, su nombre real se protege) y su amiga.

Según se detalla en la denuncia, el hombre tomó a la víctima por la fuerza, la arrastró hasta detrás del Skate Park del Paseo Cervantes y abusó de ella. Sus otros cómplices permanecían ocultos, pero sus presencias cercanas inmovilizaban la acción de la acompañante de Florencia.

A un año del abuso sexual denunciado en la “Costanera” de San Francisco, la mujer rompió el silencio y decidió hablar con El Periódico para pedir que se realice el juicio y se condene al único acusado. Aseguró que, en su opinión, no tuvo suficiente acompañamiento por parte de la Justicia y las instituciones que actúan en estos casos. "Fue un año bastante complicado, estuve esperando alguna respuesta sobre mi caso, pero solo me citaron a una pericia y nunca más me contactaron", afirmó.

La mujer pide una definición sobre la fecha en que se hará el juicio al detenido, un hombre de 21 años que ya cuente con antecedentes en delitos sexuales. "Llamé para pedir información y me dijeron que tenía que esperar. Pero esperar a mí no me está sirviendo de nada", expresó.

Por otra parte, contó que no cuenta con un abogado particular. "No cuento con el apoyo de nadie, salvo de mi actual pareja y su familia", reconoció.

Según pudo saber El Periódico por fuentes de la investigación, la causa ya fue elevada a juicio y espera una fecha.

A solo dos días de llegar a la ciudad

La joven había llegado a San Francisco el 17 de febrero, era oriunda de un pueblo de la región y había decidido comenzar una nueva etapa de su vida en la ciudad. Al día siguiente comenzó a trabajar como moza en un comedor. "Esa noche me dejaron ir antes porque no había demasiada gente. Me junté con una amiga a tomar mates en la pensión y luego decidimos salir a dar una vuelta con mi perrita. Habíamos esperado al horario que abría una panadería y nos sentamos en la Costanera a tomar mates. Habremos estado 10 minutos hasta que cayeron estos tipos y pasó todo”, recordó.

Según la joven, todo sucedió en pocos minutos: “En algunos medios salió la información policial que ellos nos robaron, se fueron y regresaron, pero todo sucedió en un solo momento”.

A raíz del este aberrante hecho, explicó que su vida cambió para siempre: "No tuve ni siquiera vida social en la ciudad, no podía salir a la calle sin que el corazón me palpitara. No me sentí nunca segura. Había apostado por la ciudad y en dos días se me arruinó la vida", aseguró. En julio de 2024 decidió irse a otra ciudad, donde intenta rearmar su vida. "Tengo proyectos, quiero encontrar un trabajo y volver a independizarme", relató.

La detención del agresor y el temor ante la impunidad

Días después del ataque, precisamente el miércoles 21 de febrero, la Policía logró cercar al abusador gracias a las cámaras de seguridad y a los datos que la víctima aportó.

Durante esos días, se habían realizado múltiples operativos para dar con su paradero. Se trata de Alexis Taborda, en aquel momento con 21 años y con antecedentes por delitos de índole sexual, quien decidió entregarse.

La Fiscalía de Delitos Complejos lo imputó de “abuso sexual con acceso carnal y robo calificado por el uso de arma blanca”, llevó a cabo la investigación y elevó la causa a juicio, aunque todavía no se hizo.

"Ya poseía antecedentes. Así y todo, un año después, no tiene condena”, cuestionó Florencia.

"Al principio no tenía esperanzas de que lo agarren, pero cuando me dijeron que lo habían capturado sentí alivio. Ahora, al ver que no hay ninguna condena, volvió el miedo y la incertidumbre", manifestó. "No me gustaría que esta persona tenga una condena mínima y vuelva a salir, porque si ya lo hizo dos veces, ¿qué te hace pensar que no lo va a hacer una tercera?", reflexionó.

Hoy, lejos de San Francisco, busca reconstruirse, pero el trauma sigue presente. "No estoy pudiendo salir a la calle y sentirme tranquila. Cualquier rostro similar al de ese tipo me genera desesperación", cerró.

El hecho

