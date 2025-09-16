A un año de su fallecimiento, los integrantes del Juzgado Federal N° 1 rindieron homenaje al juez Pablo Montesi. El acto contó con la presencia de sus familiares, vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y el intendente Damián Bernarte.

Montesi falleció el 21 de agosto de 2024 y en ocasión del primer aniversario de esto se descubrió una fotografía suya en un momento por demás emotivo que protagonizaron su madre, Marta Bischoff de Montessi, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Abel Guillermo Sánchez Torres; Graciela Montessi vocal de dicho organismo; el juez federal subrogante del Juzgado de San Francisco Sergio Pinto; funcionarios y empleados de la Justicia Federal de San Francisco.

Sánchez Torres remarcó que Pablo Montesi “en su breve pero fructífero paso por la Justicia Federal, dio testimonio de educación, integridad y respeto por el estado de derecho”. Además añadió: "Su pronta partida nos dejó un vacío muy grande, no sólo en el corazón de sus amigos y familiares sino también en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él".

El camarista “valoró su dedicación, capacidad de escuchar, su compromiso con el mejoramiento de la justicia y su rápida entrega a la función judicial demostrando siempre valentía y respeto por el estado de derecho”. Asimismo resaltó la faceta humana del juez: "También quiero rescatar al hombre, al amigo y aquel que escuchaba con paciencia a los que teníamos más años en la magistratura, haciéndolo siempre con respeto y humildad".

Luego, Graciela Montesi, hermana del magistrado homenajeado, resaltó: “Me honra poder pronunciar estas palabras sobre mi hermano porque me consta su sacrificio, dedicación y orgullo con el que ejerció la magistratura como juez de la Nación en este Juzgado Federal de San Francisco”.

En este sentido subrayó como fue su preparación para desempeñar este rol: "Recuerdo que llegó como juez subrogante del tribunal y se puso el juzgado al hombro comprometiéndose en su carácter de magistrado a perseguir el delito, sobre todo de narcotráfico, para lo cual se especializó en su estudio y procuró todos los medios de colaboración en la fuerza de seguridad federal como así también en su trabajo conjunto con la Fiscalía Provincial de Persecución del Menudeo, a cargo del entonces fiscal Bernardo Alberione".

Más adelante, el hijo del magistrado Alejo Montesi se refirió a su padre como "una persona cuya vida fue testimonio de integridad, dedicación y justicia inquebrantable". Y afirmó: "Hoy nos reunimos en este tribunal no sólo para recordar su partida sino para celebrar una existencia que iluminó los pasillos de estos tribunales y los corazones de quienes lo conocimos".

“Desde sus primeros días siguió con el compromiso inquebrantable con la ley, la equidad y el servicio de Justicia. En un mundo donde la Justicia parece un ideal lejano, él lo hacía atractivo, sobre todo cómo priorizaba a los más vulnerables y defendiendo la Constitución”, aseguró.

“Pablo no sólo era un juez, sino un ser humano extraordinario. En lo personal un padre maravilloso, un pilar que me apoyó incondicionalmente con sus consejos siempre sabios y pacientes que me ayudaron en distintos momentos de mi vida. en este homenaje invito a todos a reflexionar sobre cómo Pablo nos enseñó que la verdadera grandeza no está en los títulos sino en las acciones”, concluyó su hijo.