“Tucho” sigue cumpliendo sueños: sumó un moderno local y proyecta más sucursales

Rodrigo “Tucho” Paviatto (27) se propuso crecer como comerciante en San Francisco y días atrás pudo inaugurar su segundo local de ropa masculina y de accesorios. Se encuentra en Mitre al 136 justo al frente del anterior comercio que se encuentra en refacciones y abrirá en breve, con nuevas propuestas.

“El pensamiento es siempre seguir creciendo, pero básicamente también era una urgencia expandirnos porque el local donde estábamos nos quedaba chico a la hora de trabajar, se nos amontonaba gente y con esto de la pandemia que teníamos que atender a poca gente nos quedaba más chico todavía”, reveló el comerciante.

La historia de “Tucho” es la de un emprendedor local que comenzó vendiendo medias en la calle y que con esfuerzo y dedicación, en 2018 cumplió uno de sus primeros objetivos, abrir su local de ropa, ubicado actualmente en Mitre 149.

Desde hacía tiempo, el joven junto a su pareja Daiana, venían buscando un local donde mudarse y le surgió una posibilidad justo frente al que tenía. “Apenas se desocupó hablé con el dueño y le conté el proyecto que tenía, mi sueño y me dio una mano enseguida. Desde ahí empezó este nuevo sueño, este local sigue con la marca ‘Tucho, ropa masculina’ pero lo bautizamos ‘Sigue tus sueños’, con la idea de dejar el mensaje de que sí se puede, sin importar de dónde vengas y que si tenés ganas, con trabajo, fe y esfuerzo todo se logra”.

Más sucursales y llegar a la 25

El sueño y objetivo principal de Rodrigo es llegar con su marca al bulevar 25 de Mayo, aunque admitió que “primero hay que amoldarse a las economías a y los tiempos, pero sé que lo voy a conseguir”.

“Los sueños se fueron cumpliendo en etapas, el primero era abrir el primer negocio y lo logramos, fuimos trabajando y nos dimos cuenta de que estaba la posibilidad de crecer, cada vez era más la demanda que teníamos, por eso habilitamos este local más grande que el otro, pero aquel-por su primer negocio- continúa funcionando como especie de outlet”, adelantó.

Justamente, el antiguo local se está renovando para ofrecer ropa de primera calidad pero a más bajo costo. “Me puse a recordar cuando era albañil y tenía que dividir la plata para las cuentas y la ropa. La idea es, en principio dar una mano a esas personas que por ahí no pueden llegar con los costos que tiene la ropa. Vamos a ofrecer prendas discontinuas de primera calidad pero a un valor menor”, detalló. Y luego agregó que otro de sus objetivo es poder abrir otras tiendas dedicadas a mujeres, niños y ropa deportiva. “Sé que lo vamos a lograr con este método de apostar siempre al crecimiento”, dijo con una sonrisa.

Además, con este crecimiento llegó la posibilidad de contratar personal, por ello lanzó un anuncio en sus redes sociales.

-¿Te imaginabas de pasar a vender en la calle, a tener dos locales y poder contratar gente?

- La verdad que es mágico, me detengo en el tiempo y me pongo a pensar y es impresionante cómo la vida me bendijo tanto. Y esto demuestra que si a uno le va bien puede generar una rueda y ayudar a otras personas, ojalá podamos contratar a dos, Dios dirá.