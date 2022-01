Es miércoles 26 de enero y un joven se presenta ante la ventanilla de atención de la Asistencia Pública de San Francisco manifestando que llegaba para colocarse su primera vacuna contra el coronavirus.

Y es que todos los días, mientras crece en número de personas que van por su tercera dosis, también van apareciendo aquellos vecinos que no iniciaron su esquema de vacunación anti Covid-19. Situación que destacó el secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino.

“Con respecto a las dosis de refuerzo venimos muy bien-remarcó el funcionario-, ya tenemos casi el 60% de la población vacunada, algunas personas están esperando sus días de alta por contacto estrecho o aislamiento porque han cursado su Covid, por eso que muchas de las preguntas que recibimos pasan por la vacunación”.

Luego explicó que el municipio adhiere a la disposición del Ministerio de Salud de la provincia, que recomienda que luego de los 14 o 15 días de contar con el alta epidemiológica, la persona puede vacunarse con su dosis de refuerzo.

Pase sanitario

Según Giacomino, el temor ante la contagiosidad de esta variante de coronavirus, como así también la exigencia del pase sanitaria para viajar a todo el país, produjo que muchos vecinos que no pretendían vacunarse, comiencen con sus esquemas.

“Todos los días tenemos personas que vienen a iniciar su esquema de vacunación. Esto para nosotros es muy bueno. Hoy no hay faltante de vacunas, entonces le pedimos a la población que si alguno conoce o se entera de alguien que no pudo vacunarse, venga a la Asistencia Pública para su primera dosis”, subrayó.

Tiempo atrás, la estimación del secretario de Salud sobre personas que no se iban a vacunar rondaba el 5% de la población, pero estas nuevas medidas permitieron ir reduciendo esa cantidad. “Hoy te podría decir que me puede llegar a quedar un 2% de población que no ha iniciado en el esquema. Dónde está esa población, algunos en el grupo de adolescentes de 12 a 17 y en niños a los que todavía falta que los padres lleven a vacunar por diversos temores o desconfiar de las vacunas. Esto pese a que la Sociedad Argentina de Pediatría salió a pedir que vacunen a sus hijos”, sostuvo Giacomino.

Luego, también valoró que “la vacunación que comenzará en las farmacias en breve también va a contribuir a que lleguemos a un número adecuado de inmunizados lo más rápido posible”.

Campaña a nivel nacional

El último lunes, el Gobierno nacional lanzó la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus para la presencialidad plena y segura en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.

Pese a que todavía no bajaron a la provincia los lineamientos generales de la campaña, Giacomina se muestra tranquilo ya que “nosotros en el rango de los 3 a 11 años tenemos un alto porcentaje de niños vacunados”.

“Lo que se podría ver-agregó-, a partir de cuando se inicien las clases si hay lugares en los que haga falta una campaña en la escuela o donde sea, se podrá disponer de un grupo que vaya y vacune en la escuela”.