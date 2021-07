Sumando el operativo de este viernes, en julio se secuestraron 232 vehículos en controles de tránsito

Inspectores de la Dirección de Policía Municipal, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de la Policía de Córdoba, realizaron nuevos operativos de control de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

El jueves por la mañana, los uniformados se ubicaron en Bv. Buenos Aires, en el tramo comprendido entre las calles Dean Funes y Castelli en barrio Roca. En el lugar se procedió a controlar que los automóviles portaran la documentación exigida y necesaria para poder circular. En esta oportunidad, se procedió a la detención y posterior retención preventiva de un automóvil cuyo conductor no portaba licencia de conducir.

Por otro lado, este viernes por la mañana se realizó un operativo de control de tránsito de vehículos pesados en Av. Rosario de Santa Fe esquina Chubut, en barrio Cottolengo, lugar donde los inspectores labraron un acta a un camión de gran porte por circular en una zona no permitida.

Finalmente, esta tarde los uniformados se ubicaron sobre Av Garibaldi esquina Iturraspe, en barrio Iturraspe. En el lugar se procedió a la detención y posterior retención de 24 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes. Cuatro motocicletas retenidas tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios. Además se secuestró un remis por tener la habilitación municipal vencida.

Se debe agregar que a los 24 vehículos retenidos este viernes, se le deben sumar 34 vehículos retenidos el pasado martes en calle Córdoba y Dante Alighieri de barrio Catedral; cinco motocicletas retenidas el miércoles en Av. Caseros al 1400 y un automóvil retenido este jueves en Bv Buenos Aires esquina Dean Funes en barrio Roca, totalizando la cantidad de 64 vehículos retenidos en todos los procedimientos de esta semana, finalizando el mes de julio con 232 vehículos retenidos.