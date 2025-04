Mauricio Prunello, de 49 años, convive desde hace tres años con un diagnóstico terminal de cáncer de colon con metástasis hepática. En una entrevista íntima con el locutor sanfrancisqueño Marcelo Pighi, compartió su historia y se volvió viral. Con una honestidad brutal y una mirada reflexiva sostuvo: "Aceptar lo que me va a pasar me libera".

Recostado en su casa, el hombre le abrió la puerta al periodista y confesó que su enfermedad fue detectada de manera tardía. "Debería haber sabido antes porque mi abuela paterna falleció de esto, mi viejo tuvo cáncer de colon y esto es hereditario. Nunca me controlé", reconoció. Los primeros síntomas aparecieron en 2021, pero el diagnóstico llegó cuando ya existía una obstrucción intestinal. "Cuando llegué a la guardia del Hospital, la chica ya se dio cuenta que no era algo normal", recordó.

Al otro día de la consulta fue intervenido quirúrgicamente. "Me operan, me habían puesto la bolsita de la colostomía, que eso para mí fue peor que el cáncer. Me quemó la cabeza", confesó. A los pocos meses, comenzó con las sesiones de quimioterapia: "Son largas, son un proceso que vos arrancas y no terminás hasta que te vas de este mundo, por lo general".

El hombre quiso agradecer especialmente al personal del del nosocomio donde pasó gran parte de su atención médica: “El Hospital de Iturraspe es excelente y El personal del hospital es 10 veces mejor que la institución”.

El proceso, el dolor y la resignificación de la vida

Mauricio transitó distintas etapas emocionales a lo largo de su tratamiento. "No siempre fui un buen paciente", admitió. En varias oportunidades, los efectos físicos y emocionales lo llevaron a abandonar el tratamiento. "Hubo episodios muy angustiantes... llegué a un momento de decir, no quiero hacer más quimios".

La situación se agravó en 2023, cuando el tratamiento dejó de ser efectivo. "La doctora me dijo que la quimio ya no hacía más efecto, que me intoxicaba más de lo que te intoxica el cáncer", le explicaron. Desde ese momento se inició un tratamiento paliativo del dolor. "La noticia es demoledora. Lloré porque empezaba a generar una angustia futura. Me empecé a angustiar por lo que no voy a vivir".

La enfermedad, contó, también afecta al entorno. "Ellos frente a mí muestran una fortaleza que sé que en algún momento claudican", dijo sobre sus seres queridos. En cuanto a sus hijos, señaló: "Mi hija menor sabe la gravedad, pero la mantenemos aislada de no estar todo el día hablando de esto... Mi hijo sabe todo, mi esposa sabe todo. Pero ahora vivo en paz".

A pesar de todo, eligió esa paz y reflexionó: "Aceptar lo que me va a pasar me libera. El tema es que yo no tengo el cuándo va a pasar". En una decisión que marcó un antes y un después, organizó una despedida con sus amigos: "Son mis amigos de hace 50 años. Les conté y lloramos todos y fue muy emotivo y hermoso. Un amigo me dijo algo que me dejó reflexionando: ‘¿cuántos tienen la posibilidad de despedirse de alguien?’".

"Y te voy a decir otra palabra que es extraña decirla, soy feliz. Incluso en este momento soy feliz", afirmó. "Porque creo que la gente me entiende, no sé si me comprende, pero entiende lo que me pasa. Tal vez ellos no lo harían, pero el que me conoce sabe que yo sí lo haría. Y eso hace que sepan que yo me voy a ir de este mundo feliz".

Finalmente, dejó un mensaje para quienes atraviesan una situación similar: "Nosotros tenemos que enseñarle al que no tiene cáncer. No solo al que tiene y padece. Porque no entiende nuestros cambios de humor, no entiende nuestra mirada, nuestro llanto en silencio".

"Si decidimos estar angustiados, va a ser todavía más difícil. Entonces, si yo prolongo una hora de mi vida, tiene que ser con los pensamientos de felicidad", concluyó.