Liam tiene la mirada fija en un punto, sin poder enfocarla ni seguir el movimiento a su alrededor. Frente a él, sentada junto a la reposera donde deben sentarlo con varias almohadas, su mamá Rocío Gorocito lo observa con una mezcla de ternura, dolor y una fe inquebrantable. No hay un solo gesto suyo que no esté lleno de amor. Desde que comenzó este largo y difícil camino, ella no se ha separado ni un segundo de su hijo, convencida de que hay esperanza.

Liam tiene 3 años, vive en Frontera y desde hace siete meses su vida cambió por completo. Su mamá relató con emoción el recorrido que viene haciendo su familia tras recibir el diagnóstico: un tumor maligno en la cabeza que le provocó hidrocefalia y lo dejó sin movilidad y postrado.

"Él nació bien, a término, todo bien, estaba muy bien y de un día para el otro comenzó con vómitos", contó Rocío a El Periódico. Al principio, los médicos pensaron que se trataba de una gastritis. Pero a fines de febrero, Liam dejó de caminar: “Se tenía que agarrar de las cosas para poder andar”.

Luego de varios estudios, le detectaron meduloblastoma, un tumor maligno en la nuca. Fue derivado de urgencia al Hospital de Niños de Santa Fe “Orlando Alassia”. “Le hicieron una tomografía y por culpa de ese tumor no le circulaba bien el líquido, le había agarrado hidrocefalia. Por eso cuando pisaba se le vencían las piernitas, el tumor le hacía mucha presión en la cabeza”, explicó su mamá.

Larga intervención

La primera cirugía fue extensa: "Entró al quirófano a las 8 de la mañana y salió a las 5 de la tarde. Salió bien, sin oxígeno, pero no fijaba la mirada”. Días después, mientras se preparaban para comenzar el tratamiento oncológico, Liam sufrió un paro cardiorespiratorio. "Estuvo varios minutos sin volver. Recién a las 10 de la mañana me dijeron que lo habían podido reanimar, pero esa situación lo dejó inmóvil y con dificultades para respirar”, agregó Rocío.

A partir de allí, el niño fue sometido a varias cirugías más: una válvula para drenar el líquido cefalorraquídeo, una traqueotomía, y un largo proceso de recuperación que aún continúa. “Estuvo 17 días entubado y no podían lograr que respire solo”, relató la mujer.

En la actualidad, Liam respira sin asistencia, pero no puede moverse por sus propios medios. “Necesitamos una silla postural especial porque él está en la cama o en una reposera. Le sacamos las medidas de su cuerpito para que se adapte de la mejor forma”, explicó Rocío. Según detalló su mamá, el costo de la silla es de unos 6 millones de pesos (4.600 dólares) y ya se contactaron con una empresa en Buenos Aires que podría fabricarla.

“La silla le permitiría estar mejor en la postura, y también me facilitaría llevarlo a los controles. El dispensario al que lo llevo está a seis cuadras y él pesa 17 kilos, me cuesta mucho”, comentó.

Además de los traslados, la familia enfrenta dificultades económicas para afrontar el tratamiento. "La leche nosotros la compramos, pero hay veces que no nos alcanza. También pagamos alquiler. Trabaja nomás el papá de Liam y yo lo cuido porque necesita cuidados todo el día”, contó.

El próximo 2 de octubre, Liam deberá volver a Santa Fe para un nuevo control. “Hace poco lo volvieron a operar de la tráquea. También tienen que volver a pesarlo por la medicación”, explicó Rocío. El tratamiento incluye anticonvulsivos y medicamentos para relajar los músculos, ya que el niño sufre episodios de rigidez severa.

La familia intenta mantenerse unida y con esperanza. “Nos dijeron que lo de él es terminal, que no se sabe si se va a salvar, pero nosotros queremos tener fe y creemos que podemos salir adelante”, dijo Rocío entre lágrimas. Y agregó: “Él era un nene normal, corría todo el día, hablaba un montón y ahora verlo así nos parte el alma. Queremos darle lo mejor y estar junto a él, la vamos a pelear juntos”.

Cómo ayudar

La familia de Liam necesita donaciones para reunir el dinero necesario que les permita comprar la silla postural. También para los gastos cotidianos de alimentación y tratamiento. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse al 3564 64-7281 o aportar a la cuenta Ayudemosaliam (CBU 4530000800018595769981)

Qué es el meduloblastoma

Es el tumor cerebral canceroso más común en niños, que se desarrolla en el cerebelo y puede extenderse por el cerebro y la médula espinal. Los síntomas ocurren por la presión del tumor, e incluyen dolor de cabeza, problemas de equilibrio, náuseas y vómitos, y cambios en la visión o el comportamiento.

El diagnóstico se basa en una resonancia magnética (RM) y una biopsia, y los médicos clasifican el tumor en subtipos según sus características moleculares para guiar el tratamiento y el pronóstico.