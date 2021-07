El próximo 12 de septiembre se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos de las elecciones legislativas 2021 donde en la provincia de Córdoba se renovarán 9 bancas de diputados y 3 de senadores.

Encuentro Vecinal llevará a Aurelio García Elorrio como el principal precandidato a diputado nacional y a Juan Pablo Quinteros como precandidato a senador secundado por la sanfrancisqueña Elena Vacchetta.

“Estoy muy contenta por esta posibilidad que nos dan. Creo que esto visualiza a San Francisco porque venimos trabajando de una manera constante”, expresó Elena Vacchetta a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

“Queremos ser una alternativa diferente a esta grieta que siempre se plantea. Nosotros promovemos el encuentro, el diálogo y el consenso. Somos una fuerza política que crece y se va multiplicando día a día”, consideró la docente y ex directora del Colegio FASTA.

Además sostuvo que la lista de candidatos de Encuentro Vecinal tiene a referentes de cada localidad de la provincia de Córdoba. “9 de los 19 precandidatos nunca habían integrado una lista. Eso es importante, apuntar a la renovación de la política y darle lugar a los jóvenes”, indicó.

Trabajé durante 33 años en la docencia y al final como directora de dos colegios, primero en Freyre y luego en San Francisco. “Trabajando no es fácil involucrarse en política porque son muchos los tiempos que se requieren. Ahora me jubilé el año pasado y es una buena oportunidad para trabajar en esto que me gusta mucho y poder gestionar al servicio de la gente”, dijo.