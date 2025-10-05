“Por Vos, por Todos”: San Francisco refuerza su compromiso con el ambiente

La Municipalidad de San Francisco presentó oficialmente la campaña “Por Vos, por Todos”, una propuesta integral que promueve la participación de la comunidad en el cuidado del ambiente y pone en valor las acciones sustentables que ya se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

El objetivo es dar a conocer las iniciativas ambientales en curso y fortalecer el compromiso ciudadano con un modelo de desarrollo más consciente y responsable, posicionando a San Francisco como una ciudad que avanza hacia la sostenibilidad y la economía circular.

Programas en marcha

La campaña resalta la diversidad de programas y políticas públicas que la ciudad viene implementando en materia ambiental:

Árboles + Vida: fomenta el incremento del arbolado urbano, mejorando la calidad del aire y embelleciendo los espacios públicos.

AVU y ALU: promueven la recolección segura de aceites vegetales y lubricantes usados, evitando su impacto contaminante.

Quitate las Pilas: campaña permanente para la recolección de pilas usadas, reduciendo su riesgo ambiental.

Recolección de neumáticos usados: garantiza el tratamiento responsable de este tipo de residuos.

Recolección diferenciada de residuos: en los barrios Los Palmares I, II, III, IV y Altos del Prado, promoviendo la separación en origen.

Puntos Verdes: ubicados en distintos barrios y escuelas para recibir materiales reciclables.

Cooperativa “San Francisco Recicla”: encargada del reciclaje en el corralón municipal.

Vivero Municipal: produce especies nativas y ornamentales, y trabaja en la creación del nuevo pulmón verde en el predio del Hogar de Ancianos Diehl de Sienra.

Acciones especiales

A estas iniciativas se suman proyectos de alto impacto ambiental y social, entre ellos:

Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): facilita la disposición segura de dispositivos en desuso.

San Francisco Composta: promueve la transformación de residuos orgánicos en abono natural, impulsando la economía circular en los hogares.

Charlas y jornadas educativas: instancias de formación ambiental en escuelas y colegios de la ciudad.

Reconocimiento al compromiso productivo

Uno de los hitos que acompañan esta campaña es la certificación de Huella de Carbono y la obtención del Sello Verde por parte del Parque Industrial San Francisco, que lo posicionan como referente provincial y nacional en sostenibilidad productiva.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de la ciudad con un modelo de desarrollo ambientalmente responsable, en el que la gestión pública, el sector privado y la comunidad avanzan juntos en la protección del entorno.

“Por Vos, por Todos” invita a cada vecino a sumarse, informarse y participar activamente en el cuidado del ambiente, entendiendo que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a construir una San Francisco más limpia, verde y sustentable