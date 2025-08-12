"Pirulo" ya tiene su mural en San Francisco

La panadería Las Cañitas inauguró recientemente un mural dedicado a Pirulo, el carismático personaje cordobés creado por Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio. La obra fue realizada por el artista Ramón “Monchito” Cortez en el estacionamiento del local, sobre avenida Urquiza, y nació como una idea para celebrar el Día del Amigo.

Según explicó Cortez, la elección de Pirulo como protagonista estuvo vinculada a los valores que transmite. “Pensamos en Pirulo porque es un personaje con un humor tan sano que une generaciones: abuelos, padres e hijos. Representa la unión, la amistad y la fraternidad”, señaló el artista, quien trabajó en conjunto con Pablo Molli, propietario de la panadería.

El proyecto, originalmente pensado para el mes de julio, se postergó por cuestiones laborales y climáticas. “Hubo como ocho días seguidos de lluvia que me impidieron avanzar. Cuando el tiempo mejoraba, tenía trabajos pendientes que debía terminar”, comentó Cortez, que finalmente pudo concretarlo cuando “Pirulo” y sus creadores llegaron a San Francisco para una función.

Aunque el artista reconoce que el mural no quedó exactamente como lo había imaginado, adelantó que planea perfeccionarlo en una próxima etapa. “Ahora que tengo más tiempo y hay un proyecto en ese estacionamiento, voy a poder concluirlo como quería”, aseguró.