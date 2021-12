Una veintena de vecinos beneficiarios del plan Lo Tengo volvieron a manifestarse este jueves, frente a la Tecnoteca, reclamando respuestas concretas después de seis años de espera por sus terrenos.

Los vecinos siguen esperando el sorteo que les asigne su terreno, el dinero que deberán abonar por él y la lista definitiva de las personas que accederán al programa. "Hace seis años que esperamos que nos entreguen un pedazo de tierra, nos tienen a las vueltas y todavía no tenemos la lista definitiva de los adjudicados, han dado de baja a gente que supera los 4 salarios mínimos, en seis años el intendente Ignacio García Aresca no nos recibió una sola vez, acá no hay gente violenta, nadie lo quiere patotear ni insultar, queremos hablar... van seis años para una obra que otros lugares de la provincia tardó la mitad", señaló Diego Oyola, uno de los vecinos adjudicatarios.

217 lotes en San Francisco. En abril de 2016, la Provincia anunció el LoTengo!, un programa ambicioso que hacía eje en el primer paso hacia la vivienda propia: el terreno. En nuestra ciudad son 217. Pero dificultades de presupuesto, otras prioridades y cuestiones de aprobación de títulos demoraron el programa.