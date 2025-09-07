“No hay que bajar los brazos”: el mensaje de la familia de Jeremías que mejora tras un año de tratamiento

La sonrisa de Jeremías Berazategui (7) es el mejor reflejo del progreso. El pequeño sanfrancisqueño diagnosticado con acondroplasia, cumplió un año de tratamiento con una droga importada llamada vosoritida y mostró avances significativos en su crecimiento. Sus padres, Verónica Sosa y Oscar Berazategui, compartieron la felicidad por los resultados y la compleja lucha que aún enfrentan para garantizar la continuidad de la medicación.

“Se nota en su cuerpo, está más estilizado, mejoró la postura y también su respiración. Además, se lo ve mucho mejor de ánimo, más activo, con más energía para jugar y hacer sus cosas”, destacaron sus papás.

El tratamiento fue posible gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal de San Francisco, que llevó adelante una medida judicial para que el Estado cubriera la medicación. Ya que la vosoritida se trata de una droga de alto y que, justamente hace más de un año, fue autorizada por la ANMAT para su inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales en Argentina.

Esto había representado un paso fundamental para garantizar el acceso sostenido al tratamiento, no solo para Jeremías, sino también para otras familias en el país que atraviesan situaciones similares.

Burocracia, pero con esperanza

A pesar de los resultados positivos, los papás de Jere recordaron que el camino no ha sido fácil. Durante el año transcurrido desde el inicio del tratamiento, la familia enfrentó demoras en la entrega de la medicación debido a los trámites administrativos y judiciales necesarios para sostener la cobertura. Según contaron, próximamente deberán renovar el amparo, presentar documentación médica actualizada, recetas nuevas, informes médicos y otros requisitos ante las autoridades competentes.

“Tuvimos dos meses sin medicación, entre mayo y junio, por demoras en el proceso”, explicó Verónica. Aun así, la familia se mantuvo firme: “Sabemos que es lo mejor para él, y que vale la pena todo el esfuerzo”.

Además del crecimiento físico, los cambios también son emocionales. Jeremías, que recibe una inyección diaria, comprende el sentido del tratamiento. “A veces le cuesta, pero ya sabe que es por su bien y lo acepta. Él mismo ve cómo va cambiando, cómo ahora puede alcanzar cosas que antes no”, contaron sus padres.

Nuevas etapas

En paralelo al tratamiento con vosoritida, Jeremías deberá atravesar una nueva intervención quirúrgica por temas respiratorios. En octubre está previsto que se programe una cirugía de timpanostomía, que consiste en la colocación de tubos de ventilación en los oídos, sumándose a las otras dos operaciones que ya tuvo.

En este sentido, la familia agradeció el acompañamiento del equipo de salud que asiste al pequeño en San Francisco y Córdoba: psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas. Y a su vez, Oscar quiso destacar el apoyo del municipio de San Francisco que ayudó en diversas oportunidades a Jere.

Por otro lado, Verónica contó que mantiene contacto con grupos de WhatsApp con familias que atraviesan situaciones similares, compartiendo experiencias y brindando orientación. "En nuestro caso no tenemos obra social, entonces preguntaron cómo hicimos. Nosotros recurrimos a la Defensoría Pública Federal, que ellos se movieron desde el primer momento. También agradecidos con ellos porque constantemente están ahí a la espera de nueva documentación para realizar otros amparos".

Mensaje de perseverancia

Para Oscar, la experiencia que atravesó la familia con el caso de Jeremía fue transformadora: "Fue un proceso difícil, porque es todo papeles, mucha burocracia que hay que buscar de acá para allá, pero todo por el bien de él, para mejorar la calidad de vida", afirmó. El hombre destacó la importancia de no rendirse y compartió un mensaje de esperanza a otras familias en situaciones similares: "No hay que bajar los brazos. Escucho muchos casos de gente que la está peleando y a nosotros nos pasó lo mismo. Estuvimos luchando por más de un año para que nos autorizaran, fue difícil. Hay que tener fe porque Dios te va poniendo la gente que uno necesita para seguir adelante".

Por último, el padre reflexionó sobre la experiencia que atravesó a la familia con el caso de su hijo: “Es muy especial. Con él aprendimos mucho más a ser papás y a entender muchas más cosas, a comprenderlo y cada día Jere nos enseña algo, por eso no bajamos los brazos y ese es nuestro mensaje a otras familias”.

Contacto con otras familias

Verónica también colabora activamente en grupos de familias que atraviesan situaciones similares a la de Jeremías y es por ello que busca compartir su experiencia con otras personas que aún están en proceso de acceder al tratamiento. “El apoyo mutuo es importante. Muchas familias se acercan para saber cómo lo hicimos, qué papeles presentamos, qué estudios fueron necesarios. Estamos para eso, para compartir lo que aprendimos y seguir luchando juntos”, concluyó.