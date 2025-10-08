“Nexo Enlace”, de Frontera, completó una capacitación clave sobre consumos problemáticos en Santa Fe

El equipo de Nexo Enlace de Frontera finalizó la capacitación “Abordaje Integral Comunitario de los Consumos Problemáticos y los Comportamientos Adictivos”, una propuesta formativa organizada por la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.

El programa, dirigido a equipos técnicos interdisciplinarios, combinó instancias presenciales y virtuales, con el objetivo de fortalecer las redes territoriales y fomentar una respuesta comunitaria articulada frente a los consumos problemáticos.

Durante el acto de cierre, se entregaron los certificados a quienes completaron la formación. Integrantes de Nexo Enlace estuvieron presentes en la ceremonia, acompañados por la presidenta del Honorable Concejo Municipal, Ivana Taborda.

Desde la organización valoraron la experiencia de formación y subrayaron la relevancia del trabajo conjunto en los territorios: “Destacamos la importancia de estos espacios para seguir construyendo respuestas integrales, comunitarias y empáticas ante las problemáticas vinculadas al consumo y las adicciones”.

Fortalecer la red comunitaria

La capacitación se enmarca en una estrategia provincial que busca consolidar un enfoque territorial y transversal para abordar los consumos problemáticos. Aprecod articula con distintos actores locales, organizaciones sociales y organismos del Estado con el fin de acompañar procesos comunitarios de cuidado, prevención y atención.

Nexo Enlace funciona como un espacio de escucha y contención, con presencia en barrios y comunidades, y viene desarrollando acciones orientadas a la prevención, el acompañamiento y la construcción de redes de cuidado. La participación en esta capacitación representa un nuevo paso en el fortalecimiento institucional del dispositivo y en su vinculación con otras experiencias a nivel provincial.

Articulación institucional y compromiso local

La presencia de Ivana Taborda durante la entrega de certificados evidenció el respaldo institucional al trabajo que viene desarrollando Nexo Enlace. Desde el Concejo Municipal, se viene impulsando una agenda de salud comunitaria con eje en la prevención, el acceso a derechos y la promoción del bienestar psicosocial.

La propuesta de Aprecod se inscribe en un modelo que promueve la formación continua, el enfoque interdisciplinario y la construcción de respuestas situadas, en diálogo con las realidades específicas de cada territorio. En este sentido, la participación de Nexo Enlace refuerza el compromiso con una mirada integral sobre los consumos y con la promoción de estrategias de acompañamiento respetuosas, inclusivas y comunitarias.