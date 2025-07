“Más que orgullosa de mi hijo”: Raquel Curto cumplió el deseo de Pablo Fasano

Raquel Curto, mamá de Pablo Fasano, lleva en su voz la emoción de quien ha atravesado uno de los dolores más profundos: la pérdida de un hijo por cáncer de páncreas. Conmovida, relató cómo fue que ese dolor se transformó en acción, al cumplir el deseo que Pablo había manifestado durante su enfermedad: crear un espacio de acompañamiento y contención para los familiares de personas con la enfermedad.

Esa idea, transmitida por Cecilia Arato —terapeuta, amiga cercana de Pablo y también paciente oncológica—, se concretó esta semana con la puesta en marcha de un grupo de apoyo gratuito en LALCEC, junto a la psicóloga Gisela Bertea. El objetivo es brindar un espacio de escucha a quienes, como Raquel, acompañan procesos oncológicos desde el afecto, muchas veces en silencio.

“Pablo tenía la idea, el deseo de que se formara un grupo para familiares de pacientes oncológicos que estén atravesando la enfermedad. Porque él decía que el enfermo se acostumbra a llorar por dentro, pero nosotros, los familiares, no tenemos contención”, contó Raquel.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por la organización local. “Cuando trajimos la propuesta nos dijeron: ‘Sí, con muchas ganas’. Nos generó una felicidad enorme contar con este espacio”, sostuvo.

El acompañamiento en la enfermedad

Raquel recordó cómo acompañó cada paso de su hijo durante la enfermedad. “Vivía 24 por 24, estaba continuamente a su par. No me daba el lujo de permitirme momentos para mí”, expresó. “Cuando salgo a la calle me daba el permiso de llorar, me sufrir. Cuando me acostaba a la cama a la noche me permitía llorar, pero no me dejaba ver por él”.

En ese tránsito compartido, Pablo llegó a decirle: “Mamá, yo no imagino tu vida sin mí”. Esa frase quedó grabada. “¿Y cómo una madre puede imaginar la vida sin un hijo?”, se preguntó.

A varios meses de haber iniciado este camino con el proyecto junto a Cecilia, Raquel cuenta que nunca imaginó vivir algo así. “Primero empecé a vivir por mí, para poder ayudar a que toda la familia esté bien. Pero yo era la que no estaba bien y necesitaban esa parte. Fui saliendo, pisé sobre la tierra. Sucedió esto. Hay que remarla, hay que salir adelante. Y acá estoy, con mucha fuerza. Esto me fortalece día a día y más sentir que la idea de Pablo se pudo plasmar y va a ayudar a otras familias”, destacó. Y luego agregó que cumplir el deseo de su hijo fue una forma de darle sentido al dolor: “Ese legado me tocó llevarlo a cabo junto con estas personas maravillosas-Cecilia, Gisela, Catalina Borello-. Y saber que Pablo siempre se preocupaba por los demás, tenía una gran vocación de servicio, así que estoy más que orgullosa del hijo que tuve y de esos 35 años que me regaló”.

Hoy, sus nietas —dos de ellas hijas de Pablo— también son parte de su sostén. “Las amo con mi alma. Ese es el camino. Aprender a convivir con el dolor. El dolor creo que nunca se nos va a ir. Es un desgarro al alma y al corazón. Pero se aprende. Se puede. Nada es imposible”.

Para Raquel, la existencia de este grupo de apoyo tiene un propósito: que otras personas no transiten ese camino en soledad. “Que no se sientan solos, que tengan un lugar. Lo que a mí me faltó: de llorar, de reírme, contar vivencias y poder creer que se puede transitar un camino durísimo. Esto es por Pablo, pero sobre todo para las familias que también atraviesan el cáncer”.

Y concluyó con una certeza que no necesita explicación: “La pérdida de un hijo no tiene palabras”.

Emotivo primer encuentro del grupo de apoyo

Con mucha emoción se desarrolló el primer encuentro del grupo de apoyo gratuito para familiares de personas con cáncer en sede de LALCEC. La jornada, realizada el pasado martes, fue coordinada por Cecilia Arato y la psicóloga Gisela Bertea, y contó con la presencia inicial de Raquel, madre de Pablo Fasano, impulsor original de la propuesta.

Según relató Arato tras la reunión, el inicio estuvo marcado por una intervención de Raquel, quien compartió unas palabras para dar apertura simbólica al grupo antes de retirarse. Luego, el espacio quedó a cargo de las coordinadoras. “Muchas emociones por ser el primer encuentro, el poder contar, el poder abrirse, lágrimas, emoción, palabras de agradecimiento”, expresó Arato, destacando la intensidad vivida por los participantes.

La coordinadora describió la experiencia como profundamente movilizadora también en lo personal.

Durante el encuentro, algunos familiares se animaron a hablar, mientras que otros eligieron permanecer en silencio.

El grupo aún no tiene nombre definido, ya que julio funcionará como mes de prueba piloto. El próximo encuentro está previsto para el martes 22 de julio, de 14 a 15:30, nuevamente en la sede de LALCEC (Córdoba 344). De acuerdo con la demanda y participación, no se descarta ampliar la frecuencia a más de dos reuniones mensuales.

“Hubo muchas consultas, siguen llegando mensajes, y la idea es adaptarnos a lo que pidan los familiares”, adelantó Arato. “La verdad que muy contentas, muy agradecidas, muy emocionadas”, concluyó.