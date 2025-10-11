María de los Ángeles Vergnano cambió los pasillos del Ipet 96 Pascual Bailón Sosa por los de todas las escuelas de la región. Desde noviembre ya no ocupa la dirección en esa institución y asumió como supervisora de Escuelas Orientadas de Educación Secundaria. Su nuevo rol es el que de forma cotidiana se llama Inspección, pero ella no considera que vaya a “vigilar algo” sino que concurre a esos edificios para ofrecer su ayuda.

La mujer de ojos claros y sonriente en cualquier momento, comenzó su camino en la docencia en 1999, ya con casi 30 años y embarazada de su tercer hijo. Dice que “empezó tarde”, pero es mejor decir que arrancó a su tiempo porque no era fácil iniciar de nuevo y dejar un trabajo como empleada ya totalmente organizada.

A lo largo de los años llegó a convertirse en mucho más que una profesora. Fue madre, bibliotecaria, tallerista, directora y recientemente se desempeña como supervisora de 25 escuelas del departamento San Justo.

Sus primeras horas las tomó en la secundaria de barrio Acapulco, en la provincia de Santa Fe, cuando todavía existía el viejo esquema con octavo y noveno grado. Luego pasó al IPEA 222, y más tarde a su gran escuela, el IPEM 96.

“Ahí encontré mi lugar en el mundo. Empecé a trabajar desde todos los roles que se te puedan imaginar: desde la cooperadora, como mamá porque mis hijas hicieron el secundario ahí, hasta la biblioteca, las tutorías y talleres. Todo mi trabajo se concentró en esa escuela”, relató a El Periódico.

De ese rol se llevó muchos aprendizajes que ahora intenta extrapolar en su nuevo rol para sumar un granito de arena dentro del sistema. “Siempre me atrajo mucho ese trabajo que trascendía lo pedagógico, también a un nivel social que sentía que podía desarrollar en esa escuela”.

Los docentes hacen que las escuelas funcionen como verdaderas redes de contención para los estudiantes

El salto

En noviembre de 2024 “Marita” dejó su cargo de directora y asumió como supervisora de Escuelas Orientadas de Educación Secundaria, una propuesta que llegó luego de la jubilación de su antecesora Alejandra Pelosi. Entre todas las directoras era la única en condiciones de asumir el rol y por el momento lo ejerce de forma interina con vistas a concursarlo cuando la provincia lo designe.

Desde entonces aprende todos los días un poco de este nuevo lugar, tiene claro el tipo de supervisora que quiere ser y su propuesta rompe con la figura tradicional del inspector distante y puramente administrativo.

“Yo siempre les digo a mis compañeros directores que cuando voy a la escuela, no voy a inspeccionar. Voy a acompañar desde la experiencia que tengo y desde lo que podemos aprender juntos”. Esa cercanía se traduce en una presencia activa y comprometida: “No te acompaño para salir en la foto. Te acompaño para cargar juntos la mochila”.

Nueva realidad

Su aula se multiplicó por muchas, como supervisora Vergnano tiene a su cargo 25 instituciones de las cuales nueve son urbanas y hay 16 anexos rurales, todas dentro del departamento San Justo.

Así como cada casa es un mundo en las escuelas pasa lo mismo por lo que las realidades que enfrenta en el día a día son tan diversas como desafiantes. Comparten la crisis económica y los cambios sociales que se atraviesan a nivel general lo que pasa es que son ámbitos distintos.

“Las rurales no tienen problemas de convivencia o violencia, pero sí dificultades para llegar cuando llueve, caminos rotos, familias que migran por trabajo. En las urbanas, en cambio, se ven situaciones más complejas de vulnerabilidad social”, describió.

La desigualdad en los puntos de partida es una constante, se encuentran con “alumnos que están muy solos porque sus familias no pueden acompañarlos no solo en lo económico sino también desde lo educativo”, ahí dijo “la escuela tiene que poner más energía”.

También resalta el rol de las políticas públicas que permiten sostener la escolaridad en contextos adversos: “El boleto educativo, las tutorías, las becas, el PAICOR. Todo eso acompaña para que la escuela sea verdaderamente obligatoria y no sólo en el papel”.

Sin embargo, así como ha ampliado sus intervenciones también destacó que hay equipos docentes “full time” que hacen mucho más que dar clases en todos esos lugares.

A pesar de las dificultades, Vergnano destaca el compromiso de los equipos directivos de la región: “Sé que estamos todos tirando para el mismo lado, son muy comprometidos y facilitan muchísimo mi trabajo. Los docentes hacen que las escuelas funcionen como verdaderas redes de contención para los estudiantes”.

Aunque aún visita el IPEM 96 y los estudiantes la abrazan y le piden que vuelva, siente que hoy su lugar está donde puede hacer más por todas las escuelas. Puede extrañar ese lugar, pero ahora busca multiplicar espacios similares para formar muchos más con esa identidad.