“Los niños no se tocan”: el reclamo de seguridad que resuena en Frontera

“Mi hijo no estaba en una guerra narco. Eso es mentira”. Así de claras fueron las palabras de Rocío Funes, mamá de Zamir Tores, el niño que murió baleado en Frontera tras una emboscada en la que acribillaron a balazos el vehículo donde iba el pequeño junto a su mamá y su pareja, Braian Martínez. Con una población en la vecina localidad que parece casi habituada a estos hechos, con una veintena de baleados en lo que va del año y al menos tres víctimas fatales, en esa dolorosa frase puso el foco y recordó un punto central: un niño está ajeno a cualquier conflicto entre grupos enfrentados, por narcomenudeo o por lo que fuere. Ese dolor hoy ya no tiene reparación.

Tras el dramático hecho registrado el pasado 9 de julio y que conmocionó a toda la región, además de ganar repercusión en todo el país, esta semana hubo avances importantes con tres personas detenidas por su presunta participación en el crimen y el secuestro de teléfonos celulares que serían de importancia para la investigación. Hay una cuarta persona buscada (sería una mujer) como sospechosa. Todo se ordena desde la Justicia de Rafaela, con la participación de fuerzas de seguridad de Santa Fe, Córdoba y, en menor medida, federales.

El crimen fue el miércoles feriado por la tarde en la intersección de las calles 7 y 86, cerca del Polideportivo, cuando Zamir viajaba en la parte trasera de un vehículo junto a su mamá y su padrastro. Según fuentes policiales, allí apareció un Fiat Cronos Gris desde donde habrían descendido un grupo de personas que sin mediar palabra empezaron a disparar. Los vecinos afirmaron que fueron entre 10 y 15 disparos. Martínez fue gravemente herido y permanece internado en Santa Fe.

La indignación que mueve a los vecinos de Frontera, cansados de escuchar de homicidios, motivó esta semana dos manifestaciones en reclamos de justicia, que recorrió la sede de la Municipalidad y de la Policía de Frontera. Rocío encabezó esa marcha con otros familiares y muchas personas más que se unieron a ese reclamo.

“Mi hijo era un niño inocente y unos cobardes, porque no son sicarios, son unos cobardes que a mi hijo me lo mataron de atrás. No voy a parar hasta verlos a todos que terminen de la peor manera, como se lo merecen. Voy a hacer justicia por mi hijo”, expresó acongojada.

El sospechoso que cayó por los datos de su celular

El hombre de 31 años detenido el último martes en San Francisco por su presunta participación en la balacera criminal es un viejo conocido de la Policía y con numerosos antecedentes delictivos en la ciudad. Sin embargo, la investigación determinó que no cuenta con causas abiertas en la provincia de Santa Fe, a pesar de ser considerado para las fuerzas policiales un personaje central en hechos de violencia armada en el territorio de Frontera.

Según fuentes extraoficiales, es considerado uno de los hombres más peligrosos de uno de los grupos que, según la hipótesis de investigadores judiciales y policiales, están enfrentados por conflictos de territorio y narcomenudeo en Frontera; y se investiga si tuvo un rol directo en la balacera.

El hombre, cuyo seudónimo es “Molocu”, es además investigado por su presunta participación en el ataque a balazos contra “Totín” Martínez, familiar directo de Braian, ocurrido el pasado 11 de abril y que derivó en su muerte semanas después. Para los pesquisas, estas conexiones refuerzan la hipótesis de una guerra narco que suma episodios de violencia extrema en la zona.

La Justicia de Rafaela, que lleva adelante la investigación con la asistencia de la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina y fuerzas de distintas áreas de la Policía de Córdoba, deberá determinar cuál es su rol, al igual que con los otros detenidos, y si mantiene las imputaciones por homicidio calificado.

El trabajo de la División Investigaciones de San Francisco fue clave para detener a dos de los sospechosos

Un operativo que le cerró el paso

El sospechoso fue capturado en la noche del martes en barrio Roca, cuando intentaba escapar oculto en la caja de una camioneta 4x4. Llevaba puesto un chaleco antibalas y tenía consigo dos teléfonos celulares.

Su detención no fue producto del azar: la División Investigaciones de San Francisco había logrado intervenir sus comunicaciones, triangulando toda la información que emitía, lo que permitió ubicar su posición y montar un operativo cerrojo en la zona de Juan de Garay al 2100.

El operativo para detener al último sospechoso incluyó la intervención de efectivos del Equipo Táctico ETER y de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. El conductor de la camioneta, que se identificó como remisero, fue demorado pero recuperó su libertad tras ser identificado correctamente.

Con la captura del tercer sospechoso, son tres los detenidos por la causa que investiga la fiscal Fabiana Bertero, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. El primero, un joven de 23 años había sido arrestado el viernes 11 de julio pasado en barrio Sarmiento de San Francisco, mientras que otro joven de 20 años fue aprehendido el martes 15 por su presunta participación en la emboscada, luego de entregarse a la Justicia de Rafaela en horas de la tarde.

La hipótesis central es que el ataque fue parte de una represalia vinculada a disputas narco por el control del negocio en Frontera, donde las balaceras y los crímenes ya dejaron de ser episodios aislados.

El avance de la causa se mantiene bajo estricto hermetismo y en la próxima semana podrían formalizarse nuevas imputaciones. Mientras tanto, la familia de Zamir sigue reclamando justicia por un crimen que volvió a desnudar la violencia que asfixia a Frontera y sus alrededores.