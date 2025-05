En los últimos años la sociedad argentina está acostumbrada a asociar derechos humanos con política, hubo una época en que este tema se mencionaba con poca frecuencia ¿En qué momento empezó a ponerse sobre la mesa este tema? ¿Qué significa para nuestro país?

Esos interrogantes fueron algunos de los abordados por el antropólogo forense Darío Olmo que se presentó en San Francisco. El académico es actual Director del Centro Universitario de Estudios Sociales de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Su arribo se dio en el marco de una conferencia abierta titulada "El origen de la sensibilidad por la temática de los Derechos Humanos y su fluctuación ulterior”, y en este contexto Olmo habló con El Periódico.

Vale destacar que la conferencia fue organizada por el Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos San Francisco, en conjunto con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y la Mesa del 24 M de San Francisco.

— ¿Cómo inició su relación con la temática?

-Tengo una vinculación profesional con la temática desde mediados de la década del ‘80, cuando empezamos a trabajar en lo que después se organizó como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Ahí trabajé durante 28 años. Me vine a Córdoba en 2003 a hacer el trabajo de exhumaciones de fosas comunes en el cementerio de San Vicente. Pensaba que iba a estar en Córdoba cuatro meses, y todavía estoy en acá. Ahora intento también aprovechar esa experiencia para el trabajo que hago actualmente. Soy profesor de la asignatura Antropología Forense en la carrera de grado de Antropología en la Universidad Nacional, y coordino un centro de estudios sociales en la Universidad Provincial.

— ¿Qué propuesta trajo a San Francisco?

-Propuse hacer una reflexión sobre el trayecto desde cuándo se incorpora o se instala eso que denominamos el campo de los derechos humanos. Desde mi punto de vista, no siempre estuvo incorporado en el vocabulario que compartimos como miembros de esta comunidad.

— ¿Desde cuándo lo sitúa usted?

-Desde la segunda mitad de los años ‘70 del siglo pasado. Desde entonces, me parece que toda persona que crece en esta sociedad sabe que hay un campo de la realidad denominado con esas palabras. Y me parece que, en aquellos tiempos, y en los años inmediatamente posteriores, se instaló — es una opinión aclaró — una convicción sobre la necesidad de no olvidar aquello que pasó y que protagonizamos. Porque tenemos, aparentemente, una inclinación a resolver los conflictos y las diferencias de manera muy poco feliz. En mi opinión, es útil y oportuno dialogar siempre con la actualidad sobre aquello, sobre cómo las distintas generaciones se fueron vinculando y van a tener que seguir vinculándose con ese periodo tan complicado.

—¿Cómo ha sido su trabajo dentro de la antropología forense?

-Llego al tema a través de mi práctica profesional como arqueólogo. Estudié arqueología prehistórica y no estaba en mi horizonte trabajar con otras cosas. Era lo que me gustaba, lo que había aprendido. La instalación de la antropología forense en nuestro país es totalmente tributaria de esas circunstancias (los años '70). Es una muestra de que, a veces, el desarrollo de una disciplina científica en un lugar y momento determinado no está delimitado por el crecimiento de la disciplina, sino que se cruza con la historia de la sociedad. Y eso también le dio un perfil muy particular a la antropología forense en Argentina, que marcó el sesgo que tiene en toda Latinoamérica con esta sensibilidad y estos temas de investigación.

— ¿Esto que provocó?

-En nuestro continente, por lo menos, en el campo de la antropología forense, la mayoría de los profesionales se formaron investigando violaciones a los derechos humanos en sus respectivos países. En el hemisferio norte, la antropología forense es un campo muy chiquito de la ciencia forense. Se dedican a estudiar restos a partir de tejidos duros: huesos y dientes. Cuando solo queda eso, el médico le cede el paso al antropólogo.

—¿Qué análisis hace en la actualidad del campo de los derechos humanos en Argentina?

Muy distante de los tristes motivos que lo llevaron al escenario principal en esa época. Fueron contingencias históricas muy peculiares y, por fortuna, irrepetibles. Pero hubo un diálogo entre los referentes y distintos sectores políticos, que a veces llevó a identificaciones perjudiciales para la legitimidad de las reivindicaciones. Algunos sectores permitieron que se los identificara con un sector del arco político, ahora vemos las consecuencias. Como en todos los órdenes de la vida: se cosecha lo que se siembra. Estamos en un tiempo en el cual, desde las más altas esferas, se están sembrando vientos. Y ya sabemos qué les pasa a los que siembran vientos.