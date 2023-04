Para economista, se viene un escenario sumamente recesivo

Para Carlos Seggiaro, la cotización del dólar no será lo más importante en los próximos meses sino la recesión. Para el profesional, la merma en las ventas obligará a que los precios suban pero a ritmo más lento por lo que la inflación se descomprimirá, "pero no por algo meritorio, si no como resultado de un dato sumamente negativo”.