Sebastián Bortnik, especialista en tecnología y seguridad informática, referente en cuestiones relacionadas con el buen uso de las tecnologías, llegará por primera vez a San Francisco para disertar en el marco de las jornadas “Adolescencia Ya”, que organiza la Secretaría de Salud municipal, el próximo 26 y 27 de agosto. Serán momentos para abordar distintas temáticas y generar un espacio para adolescentes y sus grupos de contención como padres y docentes.

Bortnik, tendrá a su cargo dos charlas el día viernes, una destinada a los jóvenes denominada, “Grooming: el acoso ¿virtual?” y la restante, “Adolescencia, redes sociales y bienestar”, para padres.

Antes de su llegada a San Francisco, el especialista dialogó con La Mañana de El Periódico (FM 97.1), donde manifestó: “Cuando surgió esta invitación me pareció una posibilidad muy interesante de hablar de un tema que es muy vigente, que se trata de cómo es el adolescente con las redes sociales, con aplicaciones, conectado a internet, con un celular, una problemática que es super actual, hasta no hace tantos años era algo que no existía”.

Según Bortnik, “hoy nos encontramos con que nuestros hijos están encarando una adolescencia muy distinta a la nuestra por la hiperconectividad que manejan, entonces al no tener la experiencia sentimos que no tenemos nada para aportar y eso nos pone en lugares muy peligrosos”, advirtió.

Los riesgos para adolescentes

“Internet y las tecnologías trajeron cosas magníficas a nuestras vidas, pero también nuevos riesgos y aspectos que nos obligan a reflexionar -agregó el especialista-. Tenemos que estar atentos porque no es algo menor la conexión a internet, pueden pasar cosas muy graves con el tema del ciberbullying, que por citar un ejemplo se trata de la violencia en las redes; situaciones muy graves, casos que han terminado en suicidios, casos de grooming que han terminado en difusión no consentida de imágenes y muchas otras situaciones”.

A su vez, el disertante admitió que la ansiedad y la depresión adolescentes “son dos problemáticas que han aumentado muchísimo en los últimos años” y sin dudas tiene que ver el uso de las tecnologías. Luego recordó: “Empecé en 2009 con estas charlas para decirle a los chicos cómo cuidar sus contraseñas, pero con el paso del tiempo me di cuenta que lo más importante no era eso, sino que estaban pasando cosas mucho más graves. Comenzaron a aparecer estas problemáticas que tienen que ver más con la salud mental en las redes y con lo que se llama bienestar digital”.

Es por ello que en su charla con adolescentes y padres, Bortnik apuntará e insistirá en las formas de cuidarse en la buena utilización de internet y las tecnologías, “porque un buen uso es estar seguro y sano”, cerró.

Sobre “Adolescencia Ya”

Es una jornada sobre temas de salud y actualidad destinada a adolescentes, padres y docentes que se desarrollará el viernes 26 y sábado 27 de agosto en el Superdomo de San Francisco.

Abordará temáticas ciberseguridad y las problemáticas de las adicciones, con el objetivo de generar un espacio para los adolescentes y para su grupo de contención como padres y docentes.

Además de generar un espacio de escucha y capacitación, también será un lugar de encuentro para los adolescentes ya que durante esos dos días habrá food trucks y música en vivo con la presentación de DJ MyM y el cierre con la banda Cumbiaravana.