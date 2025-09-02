En el marco de dos fechas significativas para el sector —el Día de la Industria (hoy 2 de septiembre) y el Día del Metalúrgico (7 de septiembre)—, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco (AIM), Robert Maggi, advirtió sobre el difícil panorama que atraviesan las empresas locales a raíz de la apertura de las importaciones a nivel nacional.

“La situación hoy en la industria es un tanto compleja. Si bien el gobierno implementa algunas medidas para promover la competitividad, no nos alcanza. Nos está haciendo un daño muy grande la apertura de la importación. Al ingresar tantos productos importados, los que fabricamos nacionales perdemos ventas y competitividad. Realmente hoy no somos competitivos, sobre todo con el monstruo asiático que nos pone el pie arriba”, señaló el dirigente.

Según explicó, la preocupación se instaló hace unos ocho o nueve meses, cuando se dispuso la flexibilización para el ingreso de mercaderías extranjeras. “Sobre todo las industrias más chicas, que no tenemos espalda suficiente para aguantar esto, lo sentimos mucho más. Hoy cualquier empresa o particular puede traer un producto de Asia e ingresarlo sin trabas de ningún tipo. Eso es un impedimento muy grande”, advirtió.

El referente industrial indicó que la problemática repercute directamente en la actividad local. “Se nos pone cuesta arriba poder lograr que los clientes compren a nosotros y no el producto asiático. Esto genera pérdida de ventas y amenaza fuentes de trabajo”, apuntó.

Además, subrayó que las cargas impositivas agravan la situación: “Las cargas sociales, las mutuales, significan un costo muy grande por operario. Soy consciente de que los sueldos hoy no son altos, pero a las empresas se nos hace muy difícil afrontar esas erogaciones”.

En ese sentido, planteó dos medidas urgentes: “Primero, regular el ingreso de productos que en Argentina se fabrican, y segundo, una baja de impuestos y aranceles que resultan demasiado altos”.

Reuniones y mensaje al sector

El presidente de la entidad contó que participa de reuniones periódicas en Buenos Aires junto a Adimra y la Unión Industrial, donde se transmiten las inquietudes de cada región. “Llevamos las preocupaciones de San Francisco y alrededores, pero sentimos que el gobierno nos abre las puertas y después no nos escucha. Se nos hace muy difícil”, expresó.

Finalmente, dejó un mensaje en el marco de las fechas conmemorativas: “A las empresas y a los trabajadores les digo que tengamos esperanza. Vamos a salir adelante. Se nos hace muy difícil, pero creo que estamos en un país con gente capacitada y con una mano de obra muy buena”, cerró.

Comparaciones y antecedentes

El dirigente recordó que en gobiernos anteriores se vivieron momentos similares, aunque con otro tipo de manejo. “En otras etapas se sentaron a hablar con los empresarios y se regularizaron muchas cosas. Eso permitió que la entrada de productos asiáticos no sea tan grave como lo es ahora. Hoy ingresa de todo: insumos médicos, maquinaria, textiles. Y eso le produce un daño muy grande al mercado local porque no nos dan los costos para competir”, describió.

Asimismo, remarcó que Argentina cuenta con mano de obra altamente calificada y un parque de maquinarias preparado para producir, pero que la calidad de los productos importados también juega un rol. “Lo que viene de China o India son productos muy buenos y más baratos que lo nuestro. Eso nos perjudica aún más. Ahí entra la importancia de la innovación tecnológica y la capacitación, que son claves para sostener la competitividad”, dijo.