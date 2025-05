El gobernador Martín Llaryora, encabezó este jueves en San Francisco la inauguración de dos obras significativas: la remodelación integral de la Residencia Infanto Juvenil y la apertura de una nueva sala para niñas y niños de tres años en el Jardín de Infantes “José Bernardo Iturraspe”. Durante la jornada, brindó fuertes declaraciones sobre la coyuntura económica nacional y el impacto de las retenciones al agro.

Consultado por la prensa, el mandatario provincial cuestionó con dureza la reimplementación de retenciones a las exportaciones del campo. “La vuelta de las retenciones es un retroceso tremendo, un saqueo a los cordobeses. Es dinero que no vuelve y que afecta al interior productivo del país”, afirmó.

En esa línea, señaló que la medida contradice promesas del Gobierno nacional: “Vinieron antes de las elecciones, prometieron que este impuesto iba a desaparecer. Todos les creímos. Yo mismo felicité al presidente por ese compromiso. Pero esta vuelta atrás es una mentira y una picardía”.

Llaryora fue más allá al subrayar que las retenciones “no se coparticipan” y que deberían quedar “en manos de los productores, porque eso mueve todo nuestro desarrollo”.

El gobernador también volvió a cuestionar el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Córdoba e hizo referencia a su reciente paso por la localidad de Laspiur, donde transitó por un tramo deteriorado de la ruta nacional 158. “El Gobierno Nacional prometió ya dos veces que la iba a arreglar. Vamos a esperar, y si no, tendremos que ser los cordobeses quienes la pongamos en condiciones”, advirtió.

Fondos para los que menos tienen

En otro tramo de su mensaje, el gobernador anunció una iniciativa para destinar parte de los fondos que la provincia recibirá por conciliación judicial con la Nación a los jubilados de menores ingresos. “Cuando llegue ese fondo, voy a dictar una medida para mejorar a los jubilados de menos recursos. Como dice el Papa Francisco, hay que poner a los últimos de la fila en mejores condiciones”.

Llaryora reiteró que Córdoba realiza un gran esfuerzo fiscal, pero que no basta con equilibrio económico: “La salud económica es importante, pero por sí sola no garantiza el desarrollo. Sin infraestructura, sin una visión social, no se puede construir un país inclusivo”.