En la tarde de este lunes murió Alejandra “La Locomotora” Oliveras como consecuencia del grave ACV que había sufrido días atrás. La boxeadora que dejó un gran legado deportivo y de superación y en 2024 había llegado a San Francisco para una jornada de capacitación y entrenamiento en la empresa Codini.

En ese entonces, Oliveras había contado su vida de constante lucha y logros a El Periódico. “Yo que he sufrido golpes de la vida y me he levantado, me di cuenta que también se puede enseñar a otra persona a luchar. La palabra tiene mucho poder”.

El amor y la gratitud del público eran para ella una recompensa mayor que cualquier título. “Tengo seis cinturones mundiales, pero hay algo que Floyd Mayweather no tiene: yo puedo caminar por cualquier calle de mi querida Argentina y la gente me abraza”, sostuvo. “Ese amor es el capital más grande que tengo. Yo no pago para que me quieran”.

La campeona contaba que a diario recibía mensajes de personas que aseguraban haber cambiado su vida gracias a sus palabras: “Eso no tiene precio. Todos los días me lo dicen, desde adolescentes hasta personas de 90 años”.

En su charla, también compartió un mensaje directo para mujeres víctimas de violencia de género, una realidad que ella también enfrentó en su vida: “No se queden ni un día más. Aunque tengan diez hijos, alguien las va a ayudar. Nadie nació para sufrir ni ser sometida. El primer golpe, te vas”.

El mensaje más impactante es el de la pelea que dio, pero no pudo ganar: “La muerte es lo único que no tiene solución. Todo lo demás, se pelea. Y si se pelea, se gana o se aprende”.

Triste desenlace

Oliveras fue séxtuple campeona del mundo y falleció tras sufrir un ACV y ser operada de urgencia. Había nacido en Jujuy hace 47 años en un contexto humilde y se convirtió en un ejemplo de perseverancia. Antes de consagrarse en el ring, trabajó en diversos oficios para salir adelante y mantener a sus hijos, quienes fueron su principal motivación.

Con un récord de 33 victorias, se consagró seis veces campeona mundial en distintas categorías, un hito que le valió un Récord Guinness por ser la única boxeadora en el mundo en haber logrado cuatro coronas en diferentes divisiones de peso en su momento.

Se dedicó a inspirar a jóvenes y a visibilizar las dificultades que enfrentan los deportistas. Su carisma y su sonrisa franca la convirtieron en una figura querida y respetada por todos.