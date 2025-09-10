“La poesía vive en el Viento”: se viene el 19º Festival Mate Cocido con Tortas en San Francisco

El Festival de Poesía y Encuentro de Escritores “Mate Cocido con Tortas”, organizado por la Biblioteca Popular y Espacio Cultural Somos Viento, celebrará su 19ª edición este viernes 12 y sábado 13 de septiembre en la sede de Juan de Garay y Brasil. El evento, ya convertido en un clásico cultural de San Francisco, ofrecerá actividades gratuitas para toda la comunidad.

Este año el encuentro contará con la participación de poetas y escritores de Córdoba, Villa María, Rafaela, Santa Fe, Alta Gracia, Paraná, La Rioja y Sierras Chicas, que compartirán sus obras en mesas de lectura, conversatorios, homenajes y micrófono abierto. Además, se podrá disfrutar de música en vivo, buffet, feria de editoriales independientes y una destacada entrega de premios a estudiantes secundarios que participaron del concurso literario organizado junto a UEPC.

“Es un trabajo que venimos pensando durante todo el año. Este encuentro es mucho más que literatura, es un espacio de comunidad y de intercambio entre generaciones”, señaló María Depetris, referente del espacio y una de las organizadoras.

El festival comenzará el viernes a las 18 con la presencia de la poeta santafesina Sandra Gudiño, quien brindará un conversatorio sobre el arte de “susurrar poesía”, seguido de lecturas del taller literario municipal infantil, el taller adolescente “Hacemos Bollitos” y poetas invitados, como Jazmín Sena, joven escritora de la ciudad.

Habrá también un homenaje a la escritora Vicky Rosa, exiliada durante la dictadura y autora del libro “Pido la palabra”, que trabaja la pedagogía de la memoria. "Es un libro que usamos a diario en los talleres. Creemos necesario recordarla con gratitud y poesía", expresó Depetris.

El sábado 13, las actividades comenzarán por la mañana con un taller de autopublicaciones y fanzines a cargo de la editorial riojana “Textuales”. A las 14:30 se dictará una charla-taller de literatura y psicoanálisis desde la mirada femenina, con obras de Camila Sosa Villada, coordinado por Emi Pioli y Jessi Martinengo.

A las 17 será la entrega de premios del concurso literario para estudiantes del departamento San Justo, que este año recibió más de 80 trabajos. “Es muy lindo ver cómo estudiantes de Brinkmann, La Paquita, Villa Concepción del Tío y otras localidades se animan a escribir y compartir lo que sienten”, destacó la organizadora.

El cierre contará con más lecturas de poetas invitados, intervenciones artísticas en homenaje a Palestina, lecturas de libros nuevos y un cierre musical a cargo de Mariana Ledezma, con canciones de Spinetta, Charly y Fito. También se presentarán editoriales como Gráfica 29 de Mayo, Chirimbotes y LaTita Editora.

“Este es un encuentro abierto, no solo para quien escribe o lee, sino también para quien ama el arte, la música y el encuentro. Siempre decimos que la poesía vive en el viento, y creemos que en Somos Viento también”, concluyó María Depetris.