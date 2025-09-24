"La pobreza ha expandido sus límites": organizan un té con torta a beneficio de merenderos en San Francisco y Frontera

"La pobreza ha expandido sus límites y muchas veces las donaciones no alcanzan", advierte Gonzalo Giuliano Albo, del merendero La Amistad de Frontera. En medio de una crisis económica que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, un grupo de comedores y merenderos de San Francisco y Frontera organizó un evento solidario para este sábado 27 de septiembre en el Superdomo, con el objetivo de recaudar fondos y alimentos.

Desde las 15, vecinas y vecinos podrán participar del "Té con torta", una merienda comunitaria con música, sorteos, baile y regalos, pensada para compartir un momento cálido y, al mismo tiempo, colaborar con quienes sostienen diariamente la alimentación de cientos de personas.

"Estamos tratando de paliar la situación de crisis y de desabastecimiento que tenemos de insumos para entregar nuestras comidas, meriendas o cenas", explicó Giuliano Albo, en representación de una red de seis espacios comunitarios que trabajan en distintos barrios de ambas ciudades. La entrada tiene un valor general de $3.000 y se solicita a quienes asistan que lleven su propia taza.

Una demanda creciente y una ayuda que no alcanza

"La demanda sigue siendo sostenida y crece en aumento, mientras que la oferta es limitada o reducida", describió Giuliano Albo, al ser consultado sobre la situación actual. Señaló que la pobreza se ha extendido y que muchos de los aportes que antes llegaban de manera regular hoy ya no están disponibles.

"No podemos culpar a nadie, pero la realidad es que muchas instituciones necesitan autosustentarse y organizar sus propias actividades para solventar los gastos. Nosotros lo entendemos perfectamente", añadió.

En el caso de La Amistad, el merendero funciona al menos una vez por semana —los miércoles, de forma fija— y ofrece una cena para alrededor de 100 personas. Cada integrante del grupo familiar se acerca con su táper y retira su porción, hasta agotar stock.

"Desde la mañana arrancamos con picado, pelado, hervido… y cuando abrimos, hay varias personas trabajando al mismo tiempo para que la entrega sea rápida y no demorar a nadie", contó. Además de comida, si ese día hay leche, cacao, útiles escolares o ropa, también se reparten entre quienes lo necesitan.

Aunque hay colaboración por parte del Estado, gran parte del trabajo se sostiene por el aporte de particulares y pequeños comerciantes de la ciudad.

"Gracias a ellos podemos dar un servicio permanente, sin interrupciones desde hace años. Pero nuestras posibilidades se van cerrando, por eso acudimos a este tipo de eventos", explicó.

El encuentro del sábado es fruto de un trabajo conjunto entre varios comedores que compartieron tareas organizativas: algunos se encargaron de la venta de entradas, otros de la difusión y logística. "Todo lo recaudado se va a dividir entre los seis espacios que participamos en la organización", confirmaron.

"Garantizamos que la van a pasar bien. Se pone lindo", concluyó Giuliano Albo.