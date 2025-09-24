"La pobreza ha expandido sus límites y muchas veces las donaciones no alcanzan", advierte Gonzalo Giuliano Albo, del merendero La Amistad de Frontera. En medio de una crisis económica que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, un grupo de comedores y merenderos de San Francisco y Frontera organizó un evento solidario para este sábado 27 de septiembre en el Superdomo, con el objetivo de recaudar fondos y alimentos.

Desde las 15, vecinas y vecinos podrán participar del "Té con torta", una merienda comunitaria con música, sorteos, baile y regalos, pensada para compartir un momento cálido y, al mismo tiempo, colaborar con quienes sostienen diariamente la alimentación de cientos de personas.

Té con Torta a beneficio de comedores y merenderos en el Superdomo

"Estamos tratando de paliar la situación de crisis y de desabastecimiento que tenemos de insumos para entregar nuestras comidas, meriendas o cenas", explicó Giuliano Albo, en representación de una red de seis espacios comunitarios que trabajan en distintos barrios de ambas ciudades. La entrada tiene un valor general de $3.000 y se solicita a quienes asistan que lleven su propia taza.

Una demanda creciente y una ayuda que no alcanza

"La demanda sigue siendo sostenida y crece en aumento, mientras que la oferta es limitada o reducida", describió Giuliano Albo, al ser consultado sobre la situación actual. Señaló que la pobreza se ha extendido y que muchos de los aportes que antes llegaban de manera regular hoy ya no están disponibles.

"No podemos culpar a nadie, pero la realidad es que muchas instituciones necesitan autosustentarse y organizar sus propias actividades para solventar los gastos. Nosotros lo entendemos perfectamente", añadió.

"La pobreza ha expandido sus límites": organizan un té con torta a beneficio de merenderos en San Francisco y Frontera

En el caso de La Amistad, el merendero funciona al menos una vez por semana —los miércoles, de forma fija— y ofrece una cena para alrededor de 100 personas. Cada integrante del grupo familiar se acerca con su táper y retira su porción, hasta agotar stock.

"Desde la mañana arrancamos con picado, pelado, hervido… y cuando abrimos, hay varias personas trabajando al mismo tiempo para que la entrega sea rápida y no demorar a nadie", contó. Además de comida, si ese día hay leche, cacao, útiles escolares o ropa, también se reparten entre quienes lo necesitan.

Aunque hay colaboración por parte del Estado, gran parte del trabajo se sostiene por el aporte de particulares y pequeños comerciantes de la ciudad.

"Gracias a ellos podemos dar un servicio permanente, sin interrupciones desde hace años. Pero nuestras posibilidades se van cerrando, por eso acudimos a este tipo de eventos", explicó.

El encuentro del sábado es fruto de un trabajo conjunto entre varios comedores que compartieron tareas organizativas: algunos se encargaron de la venta de entradas, otros de la difusión y logística. "Todo lo recaudado se va a dividir entre los seis espacios que participamos en la organización", confirmaron. 

"Garantizamos que la van a pasar bien. Se pone lindo", concluyó Giuliano Albo.