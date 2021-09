Carlos Briner, precandidato a primer senador nacional suplente de Juntos por Córdoba, estuvo este miércoles por San Francisco y llamó la población a concurrir a las urnas el próximo domingo cuando se realicen las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

"La participación ciudadana será clave para ordenar las listas que luego van a competir en las legislativas del 14 de noviembre para poner equilibrio en el Congreso Nacional", indicó y agregó que "un país con un Congreso desequilibrado cae en desatinos y hegemonías donde un poder predomina mucho sobre el otro y termina avasallando la Justicia, la libertad y la propiedad privada".

Briner, intendente de Bell Ville, señaló que Argentina se encuentra en un momento límite como país, descontrolada en sus fronteras y a su vez desarticulado por no atender los verdaderos problemas donde el ciudadano va a reaccionar con su voto ya que no nos sobra tiempo institucional".

Respecto a las leyes por las que se deben trabajar, Briner remarcó: "Es importante trabajar por leyes claves como las de biocombustibles; se está tomando a la Patria como un concepto muy liviano sin pensar en el litio del norte, los 24 minerales de la cordillera con las megamineras, los hielos continentales y la reserva de agua potable al sur, la nueva pretensión de Chile por los límites marítimos y plataforma continental con un presidente como (Sebastián) Piñera que, como está en crisis, quiere demostrar poder por otro lado agarrando una Argentina no solo desarmada desde el punto de vista defensivo sino en cuanto a su política exterior".

El apoyo de Macri a Negri y Santos

Al ser consultado sobre cómo pesará en la balanza el apoyo del expresidente Mauricio Macri a la lista que encabeza Mario Negri en diputados y Gustavo Santos en senadores, a la cual pertenece Briner, respondió: "Bienvenido el apoyo del expresidente Macri pero los cordobeses tenemos todo lo necesario para ponernos de pie y decir que podemos salir adelante juntos y ser un faro para la Argentina. No necesitamos bendiciones de afuera. Esto no significa para nada una ruptura, pero no se metan en Córdoba porque yo no me meto en Buenos Aires".

Por último, el precandidato se mostró esperanzado en que luego de las Paso en Cambiemos exista unidad: "Hubo un pacto entre damas y caballeros. Después del domingo, quien no lo cumpla quedará preso de la historia con menos repechaje que nunca, encasillado como una persona falsa", cerró.