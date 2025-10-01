Este miércoles, el programa “La Muni en Tu Barrio” desplegó una nueva jornada de trabajo en barrio Roca, acercando servicios, mejoras urbanas y atención directa a los vecinos. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de San Francisco, busca fortalecer la presencia del Estado local en cada rincón de la ciudad, garantizando una gestión más próxima, eficiente y participativa.

Durante la intervención se realizaron múltiples tareas: se entregaron antiparasitarios y turnos para castración de mascotas, se pintaron sendas peatonales en la intersección de J. J. Paso y Mitre, y se llevaron a cabo tareas de mantenimiento integral en la Plaza Vélez Sarsfield sector Oeste.

Asimismo, se concretaron trabajos de conservación en distintos espacios verdes como los canteros de avenida del Libertador Norte, el Paseo del Ferrocarril, y las arterias Rosario de Santa Fe (entre Urquiza y Bv. Buenos Aires) y avenida Urquiza (entre 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe). También se ejecutaron tareas de limpieza, barrido manual y mecánico, mantenimiento de la bicisenda y recolección de residuos inertes.

El intendente Damián Bernarte estuvo presente durante el operativo, recorrió el sector y conversó con los vecinos. “Con La Muni en Tu Barrio reafirmamos nuestro compromiso de estar presentes en cada lugar de la ciudad. Escuchar a los vecinos y resolver sus necesidades en el mismo territorio es una manera concreta de llevar adelante una gestión cercana, eficiente y participativa”, expresó.

La propuesta continuará recorriendo diferentes barrios, consolidándose como una herramienta de contacto directo entre el municipio y la comunidad.