Este domingo 19 de octubre a las 19 se proyectará nuevamente en San Francisco el documental “La lingua delle radici”, en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo. La función tendrá lugar en la sede de la Sociedad Italiana, ubicada en avenida Libertador Norte 99, con entrada libre y gratuita.

Dirigido por Sofía Quercetti y Simona De Simone, el film propone un recorrido íntimo y poético por las huellas vivas que dejó la inmigración italiana en la provincia de Córdoba. Desde la lengua hasta las emociones más profundas, el documental reconstruye la identidad de una comunidad que aún conserva con orgullo sus raíces.

La actividad es organizada por el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba junto a la Sociedad Italiana de San Francisco, y forma parte de una agenda cultural que busca revalorizar el idioma italiano como vehículo de memoria, afecto y transmisión intergeneracional.