El intendente Damián Bernarte votó pasadas las 10 en la escuela Sarmiento de nuestra ciudad, y valoró la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan votar a su próximo o próxima presidente. También sostuvo que cree ante las condiciones climáticas de la mañana, donde cayeron alrededor de 20 milímetros en poco tiempo puede generar que el mayor flujo de votantes concurra a las urnas en horas de la tarde.

“El deseo es que la mayor cantidad de personas puedan expresarse, que es el momento que lo pueden hacer los ciudadanos. Es muy importante que todos puedan participar”, expresó.

Al ser consultado sobre qué modelo de país se juega en estas elecciones, Bernarte respondió: “Fundamentalmente la discusión versa sobre el rol del Estado en la vida en sociedad. Entre aquellos que creen que el Estado debe tener una mínima intervención y aquellos que entienden que el Estado es una herramienta para equilibrar desigualdades sociales. Y creo que eso está muy marcado en cada una de las propuestas”, consideró.

Luego, el intendente manifestó: “En lo personal, siempre tiendo a pensar que el punto óptimo es el del equilibrio. Esto de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y me parece que dejar que el mercado regule todas las actividades de la vida en comunidad resulta extremadamente peligroso, sobre todo para aquellos que menos posibilidades tienen”.

Bernarte habló también sobre el desempeño que cree tendrá el gobernador Juan Schiaretti, también candidato presidencial: “Hay un marcado optimismo en relación a la mejora en el resultado electoral. Creo que después de lo que sucedió en los debates y puesto a consideración de todo el electorado en el país, Schiaretti seguramente va a mejorar su caudal de votos en esta elección”.

Respecto a los demás candidatos y la posibilidad de una segunda vuelta, consideró: “Me parece que va a ser muy difícil que alguien alcance los 45 puntos porque es una elección de tercios, y me parece que tampoco se van a dar los diez puntos de diferencia con el 40 por ciento. Me parece que la segunda fuerza va a superar los 30 y que la primera fuerza no va a llegar a los 45, por lo tanto, parecería lo más lógico que exista una segunda vuelta electoral”.