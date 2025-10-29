El Concejo Deliberante debatirá en la próxima sesión del jueves un proyecto de ordenanza por medio del cual se dispone el llamado a licitación pública para la ejecución de las obras de infraestructura del Loteo “La Arbolada I” y “La Arbolada II”.

El objetivo de esta licitación, cuyo presupuesto asciende a $ 7.198.965.642,38, tiene como finalidad contratar la provisión, acarreo y colocación de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de obras de infraestructura en ambos loteos.

El Loteo fue pensado para permitir que los vecinos de San Francisco accedan a la tierra de manera rápida, escriturando y con un valor al alcance de la clase trabajadora; posee distintas zonas de uso de suelo y jerarquías de localización.

Todo el desarrollo posee infraestructura completa y una accesibilidad privilegiada desde distintas avenidas y bulevares. Está ubicado en el sur de la ciudad, punto estratégico del nuevo crecimiento urbano.

Sobre la licitación

Entre las tareas de la licitación se encuentran las tareas de construcción de la red distribuidora de agua potable; colectora de líquidos cloacales; gas natural, pavimentación; de acceso (señales y fibra óptica), trabajos hidráulicos; alumbrado público, electrificación baja y media tensión, arbolado urbano y parquización.

El pliego de licitación prevé el aporte, por parte de la Municipalidad, de 5205 metros cúbicos de hormigón elaborado de la Planta Hormigonera

La ejecución de todas las obras previstas en la licitación responde a dar cumplimiento en lo previsto del artículo 3 de la Ordenanza N° 7.893 “Creación del loteo Municipal La Arbolada I y La Arbolada II” que establece que el proyecto “deberá contar con la totalidad de las obras de infraestructura según lo regulado por las ordenanzas municipales vigentes del loteo”.

Igualmente, mediante la misma ordenanza, el Loteo Municipal fue declarado de interés público y social ya que permite dar respuesta a la creciente demanda de terrenos a precios accesibles para muchas familias locales, con un total de 346 lotes con todos los servicios.