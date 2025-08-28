Con el objetivo de despertar vocaciones científicas, acercar la universidad al ámbito escolar y brindar herramientas técnicas accesibles, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional San Francisco lanza desde este sábado un curso gratuito de Diseño y Modelado de Puentes de Fideos, denominado “Ingenio al Dente”.

La capacitación está destinada a estudiantes que cursen el último año del nivel secundario y se desarrollará a lo largo de cinco clases presenciales, todos los sábados de 9 a 13, en el laboratorio de Electromecánica de la casa de estudios. Brindará las herramientas necesarias para participar del 2° Concurso Nacional de Puentes de Fideos “Spaghetti Bridge”, que se realizará el 24 de octubre.

“Esto nació como un concurso local que ya lleva once ediciones, pero el año pasado se hizo por primera vez a nivel nacional y con transmisión en vivo desde la Tecnoteca”, explicó Fabián Kranevitter, director de la carrera de Ingeniería Electromecánica.

“Ahí vimos que muchos secundarios querían participar, pero necesitaban más herramientas. Por eso diseñamos este curso, para igualar competencias técnicas y motivarlos a sumarse”, agregó.

Física, modelado y diseño estructural con fideos

La propuesta tiene como eje principal la introducción al diseño y modelado de estructuras reticuladas, utilizando como material base fideos secos. Durante las clases, se trabajarán nociones de física, estática, resistencia de materiales y técnicas constructivas, aplicadas en un entorno práctico, lúdico y colaborativo.

“Cuando decimos ‘puente de fideos’, muchos se ríen, pero se trata de aplicar conocimientos técnicos reales. El objetivo es que el puente pese 500 gramos y soporte exactamente 50 kilos, ni más ni menos”, remarcó Guillermo Velázquez, docente de la cátedra de Estabilidad. Y añadió: “Es una experiencia increíble: modelan con software, calculan cargas y construyen con sus propias manos”.

El curso será dictado por docentes y estudiantes avanzados de Ingeniería Electromecánica, quienes ya cursaron la materia y participaron en ediciones anteriores del certamen. Entre ellos, se destacan Ignacio, Jair y Sebastián, alumnos que este año también cursan materias del tercer año de la carrera y aportarán sus conocimientos como tutores pares.

Una competencia nacional con proyección federal

La iniciativa forma parte de las acciones del Departamento de Ingeniería Electromecánica, con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Universitarios de la facultad. Su finalidad es preparar a los participantes para el 2° Concurso Nacional de Puentes de Fideos “Spaghetti Bridge”, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre, con sede aún a definir.

“No queríamos que el esfuerzo que hacen los docentes y estudiantes secundarios quede en una sola participación. Por eso tomamos la posta y decidimos capacitarlos para que lleguen al concurso con más herramientas y chances reales de competir con equipos universitarios de todo el país”, sostuvo Velázquez.

El año pasado, la primera edición nacional del certamen contó con la participación de 30 equipos y más de 100 personas, y fue transmitida en vivo desde la Tecnoteca de San Francisco. Este año, se espera superar esa convocatoria e incluir a más universidades de otras regiones, no solo de la red UTN.

“Queremos que las familias también se sumen. La rotura de puentes es un espectáculo abierto al público. Ver cómo una estructura hecha con fideos soporta cincuenta kilos es impactante”, agregó Kranevitter.

Inscripción abierta y sin requisitos previos

El curso está abierto a todos los estudiantes de sexto y séptimo año del secundario, quienes pueden inscribirse en forma individual o en equipos. En caso de no contar con grupo armado, la organización se encargará de agrupar a los participantes.

La inscripción puede hacerse a través de este formulario online.

Quienes deseen conocer más detalles o acercarse a presenciar la primera jornada, podrán hacerlo este sábado 30 de agosto a las 9, en el laboratorio de Electromecánica de la UTN San Francisco.