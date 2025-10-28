Con el lema “Si la libertad avanza, ¿por qué nuestros derechos retroceden?”, la ciudad de San Francisco será escenario este sábado 8 de noviembre de la novena edición de la Marcha del Orgullo, organizada por la Comisión Organizadora (COMO). La convocatoria es abierta a toda la comunidad, con concentración a las 17 en Plaza General Paz, desde donde se marchará hasta Plaza Vélez Sarsfield, donde se desarrollará el festival de cierre.

“La marcha es una fecha que esperamos con entusiasmo y alegría. Es un momento para conmemorar, visibilizar y celebrar los derechos conquistados por el colectivo LGBTQ+”, expresó Matías Córdoba, integrante de la COMO, en una entrevista con La Mañana de El Periódico.

Una marcha con alegría, diversidad y compromiso

La edición 2025 de la marcha mantendrá su perfil festivo, pero también con una fuerte impronta política y social, en un contexto nacional que preocupa al colectivo. “Invitamos a toda la ciudadanía, no hace falta ser parte del colectivo para marchar. Este es un espacio para reclamar por todos los derechos que deben garantizarse, ya sea en salud, educación o inclusión”, destacó Araceli Acosta, también parte de la comisión organizadora.

El recorrido partirá desde Plaza General Paz hacia Plaza Vélez Sarsfield, atravesando —si se concreta su habilitación— la renovada Plaza Cívica. En caso contrario, deberán rodear el espacio. La marcha contará con la participación de murgas, intervenciones artísticas y agrupaciones que acompañan cada año la jornada de lucha y celebración.

Música en vivo, body painting y festival en la plaza

Desde las 18 comenzará el festival en Plaza Vélez Sarsfield, con una programación artística que incluye a Flor, Yeta, Farafa, La Noe, La Corta Naz —que realizará body painting en vivo— y el cierre musical a cargo de Banda Libre de La Luciérnaga. Habrá sorteos, intervenciones y espacios para compartir en comunidad.

“Este es un evento pensado desde la alegría, pero también desde el compromiso. Marchamos para no retroceder, para defender los derechos que conseguimos y para visibilizar lo que aún falta”, insistió Córdoba.

Consignas provinciales y reclamos colectivos

Este año, la marcha local adhiere a las consignas de la movilización provincial, que incluye el pedido por:

Ley Integral de VIH

Ley de Trabajo Sexual

Ley Integral Trans

Ley Antidiscriminatoria en Córdoba

“Estas leyes no solo benefician al colectivo LGBTQ+, sino a toda la ciudadanía. Pensar en salud pública, en no discriminación, en derechos laborales, es pensar en una sociedad más justa”, remarcó Mario Sánchez, integrante de la COMO.

Desde la comisión también destacaron que la marcha refleja un proceso de avance institucional. Entre los hitos recientes mencionaron la creación del Consultorio Inclusivo en el Hospital Iturraspe, la implementación del Área de Diversidad en el municipio y la participación en espacios de memoria y derechos humanos como la Mesa del 24 de Marzo, donde colocaron una placa en homenaje a las personas LGBTQ+ desaparecidas durante la dictadura.

Un espacio para todas las personas

Durante el año, la COMO lleva adelante otras actividades de visibilización y encuentro, como la celebración de la “Falsa Boda” en conmemoración de la Ley de Matrimonio Igualitario, proyecciones de cine inclusivo y jornadas de formación en escuelas. También acompañan a personas que enfrentan situaciones de discriminación o violencia.

“La invitación es a sumarse, a acompañar, a debatir, a encontrarnos. La marcha no es solo para quienes integran el colectivo: es un espacio abierto, necesario y profundamente humano”, concluyó Córdoba.

El festival finalizará con una fiesta nocturna cuya ubicación se dará a conocer durante el evento. La consigna es clara: visibilidad, derechos y comunidad en una jornada que ya forma parte del calendario social y político de la ciudad.