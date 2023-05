La docente e investigadora de la Facultad Regional San Francisco de UTN, Rebeca Yuan, había anticipado meses atrás en una entrevista con El Periódico que la inteligencia artificial “lo modifica todo”. Hablaba de algo que todavía no era tan popular o mediático como en la actualidad que es la aparición del Chat GPT.

“El auge de este chat GPT genera que otras organizaciones hagan más foco en el tema y generen más herramientas utilizando inteligencia artificial cada vez más profunda”, explicó ahora Yuan, en diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1).

Explicó que la inteligencia artificial es una ciencia que busca emular el comportamiento humano, lo hace a través de distintos algoritmos matemáticos que ayudan, por ejemplo, al entendimiento o asociar con el objetivo de razonar.

“En un primer momento se hablaba de una inteligencia artificial débil que era reconocer patrones, pero no se hablaba de un entendimiento. Ahora se subió un escalón más porque la máquina entiende el lenguaje natural, es decir, una máquina entiende lo que le estamos pidiendo”, expresó.

- ¿Este Chat GPT nos entiende?

- Ahora con este chat ponés que querés viajar tal día, a tal lugar y te arma un cronograma de lugares a visitar, colectivos que tendría que tomar y te genera el itinerario completo. Antes te ofrecía un montón de lugares donde buscar para armarte un itinerario, pero ahora te lo arma directamente. La inteligencia hace la busqueda por vos.

- ¿Hay que asustarse con esto?

- Los puestos de trabajo van a mutar. Estamos en pleno proceso de una revolución industrial. Antes nos la contaban en el colegio, pero ahora la estamos viviendo. Se habla de la cuarta revolución industrial donde el puntapié inicial es el dato y todas las herramientas son habilitadores que trabajan con el dato. Desde BigData, Ciencia de Data, Inteligencia Artificial, Robótica.

- ¿De qué manera cambiarían los trabajos?

- Ya hay robots que trabajan en cirugía. En Buenos Aires el llamado Da Vinci, el médico va a tener soportes a través de la inteligencia artificial y esta debería sugerirle un posible diagnóstico. Pero siempre tiene que estar el experto en la temática para tener criterio y determinar si la respuesta de la inteligencia artificial es coherente o no.

- ¿En qué otros casos?

- Como docente imagino que no creo que jubile en el aula. Las generaciones están cambiando y necesitan otro tipo de estímulo para estudiar. Mi puesto de trabajo seguramente va a cambiar. La mayoría de los trabajadores de cuellos blancos van a sufrir modificaciones, periodismo, abogacía, medicina, docencia.

- ¿Cómo ves como docente que los chicos ponen el chat una pregunta y tienen una respuesta inmediata y si se quiere coherente?

- Es así, pero los docentes buscamos generar criterio, los estudiantes tienen que buscar fuentes, razonar el material, el contenido. Lo que hace el chat es avanzar hasta cierto punto, a partir de ahí pasa al experto en la materia. No hay que volverse adicto a ese chat, siempre se debe generar conocimiento y criterio porque sino vamos a acostumbrarnos a tener todo rápido y no vamos a cuestionar lo que nos dice. Lo positivo de esto es que como uno no tiene en la casa los libros que quisiera para determinados temas, apela a la red porque está el material: bueno y malo, hay que ver el criterio para aplicarlo.

- Es impresionante la evolución, de buscar la información en revistas cuando éramos chicos a este mundo. De la carta a comunicarnos tan rápidamente.

- Lo lindo que era recibir una carta... En la primaria, por ejemplo, se enseña letra de carta, de imprenta, alguna vez le comentaba a un ingeniero sobre por qué le hacen aprender tanto si después van a escribir por teclado. Me decía que era importante porque revoluciona más las neuronas, más que quedarse con una sola letra. Cuando volvés a escribir en letra de carta, de grande, cuesta pensarla de esa forma y se deben activar varias neuronas. Entonces ese es el mensaje, no quedarse, seguir estudiando, activando neuronas porque si no alguien va a decidir por vos.