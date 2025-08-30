Este sábado estará marcado por tormentas fuertes que continuarán durante la tarde y noche. Los vientos soplarán del Este rotando al Sudeste, con velocidades entre 13 y 31 km/h.

Se prevén ráfagas del Sudeste hacia la noche, con intensidades de entre 42 y 50 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 23 °C.

El domingo 31 se prevé otra jornada inestable, con tormentas fuertes en la madrugada y la mañana, seguidas de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima apenas alcanzará los 17 °C. Los vientos soplarán del sudeste, sur y sudoeste con intensidades de entre 23 y 31 km/h. Se esperan ráfagas durante todo el día, con velocidades de entre 42 y 50 km/h.