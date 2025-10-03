En la apertura de la 93ª edición de San Francisco Expone, el presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, Javier Cassineri, encabezó el acto inaugural con un discurso en el que destacó la magnitud de la muestra y, al mismo tiempo, marcó con firmeza los reclamos del sector agropecuario frente a la situación económica nacional.

Cassineri subrayó el crecimiento del evento, al señalar que este año se alcanzó un nuevo récord con la participación de 230 expositores distribuidos en el espacio exterior, el área de maquinarias agrícolas, los tres salones y el sector de ganadería. “Este logro numérico es, en esencia, un testimonio de confianza y dedicación. La masiva convocatoria de expositores no es casualidad, es el resultado directo del éxito que cosecharon en las ediciones pasadas, lo que los impulsa a apostar nuevamente por este espacio”, expresó.

El dirigente ruralista resaltó la importancia de la exposición como “una celebración de nuestra identidad, una vitrina de lo que somos capaces de hacer y, sobre todo, un homenaje a quienes día a día forjan el progreso de nuestra Argentina”.

En otro tramo de su discurso, Cassineri puso el foco en el rol estratégico del campo en la economía argentina: “A menudo se habla del campo como un sector económico, pero para quienes lo vivimos sabemos que es mucho más que eso. El campo es una forma de vida, es el respeto por la tierra, la paciencia de esperar el tiempo de la naturaleza, el cuidado diario del rodeo, la búsqueda constante de la mejor genética y la resiliencia ante la sequía, la helada y la variabilidad de los mercados”.

Al referirse a las políticas nacionales, cuestionó la reciente eliminación transitoria de las restricciones a la exportación de granos y carnes, que se limitó a tres días y alcanzó un cupo de 7.000 millones de dólares. “Lamentablemente, esta implementación acotada dejó un sabor amargo entre los productores agropecuarios, quienes sentimos que fuimos los menos beneficiados, mientras que los principales favorecidos parecen haber sido los grandes exportadores”, remarcó.

Cassineri reclamó que la eliminación de las retenciones sea permanente y forme parte de una política de Estado: “Nuestra necesidad no es un gesto temporal, la eliminación permanente de las retenciones tiene que ser una política de Estado y no una medida coyuntural”. También advirtió sobre la importancia de la previsibilidad y el equilibrio fiscal para poder planificar a largo plazo, invertir y sostener la generación de divisas que el país necesita.

En ese sentido, agradeció al gobierno de la provincia de Córdoba por acompañar los reclamos del sector y generar medidas de financiamiento, pero pidió cautela con los impuestos: “Cualquier ajuste debería estar relacionado con la inflación y evitar generar una carga excesiva al productor. Es imperativo buscar políticas que equilibren el desarrollo, la sustentabilidad y la rentabilidad del campo cordobés”.

Hacia el cierre de su alocución, fue contundente al remarcar: “El campo siempre está dispuesto a sentarse a la mesa para construir consensos, pero exigimos que se nos trate como el socio estratégico que somos. No solo como una fuente de recursos a la que acudir en momentos de urgencia”.