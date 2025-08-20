Entre quienes participaron estuvo Gisela Gianti, mamá de Bruno, un adolescente de 13 años con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), hiperactividad y dislexia. La mujer contó que el proceso de diagnóstico comenzó cuando su hijo tenía apenas 4 años y desde entonces mantiene un tratamiento constante con terapias y actividades. “Va al colegio Ravetti, donde tiene un gabinete. El colegio apoya mucho la inclusión, por lo menos en mi caso nunca hubo ningún malentendido”, señaló.

Consultada sobre su participación en la vigilia, Gianti explicó que no ha sufrido recortes directos en las terapias ni en la medicación de su hijo, aunque advirtió que esa no es la realidad de todas las familias. “En San Francisco no hubo recortes, pero sé que en otras ciudades más grandes sí pasó. Estoy acá para impulsar la causa, no solo porque soy parte del grupo de padres de San Francisco, sino también porque pienso en los demás. Soy empática y sé que lo que no me está pasando a mí no significa que no vaya a pasar. Con la situación que se vive en el país y lo que quieren hacer, estoy completamente en contra”, expresó.

La madre también hizo referencia a la situación de los profesionales de la salud que trabajan en el área de discapacidad, quienes no han tenido actualizaciones en los montos que perciben por su labor. “Tengo amigas que también son profesionales de la salud y sé que desde el año pasado no tienen un aumento en lo que es la facturación. Los precios aumentan, cada vez cuesta más, y a eso se suma que los pagos se están emitiendo a 90 días o más. Yo también me pongo en el lugar de ellos”, indicó.

La vigilia en San Francisco se sumó a otras manifestaciones que se replicaron en distintas partes del país, con el objetivo de visibilizar el rechazo de familias y prestadores al veto presidencial y reclamar la plena garantía de derechos para las personas con discapacidad.

Sesión clave

La Cámara de Diputados nacional volverá a erigirse este miércoles en escenario de una tensa sesión, convocada por la oposición, que abordará los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, incremento a las jubilaciones y nueva moratoria previsional, los proyectos de los gobernadores sobre un nuevo reparto de recursos y una propuesta para desbloquear la comisión parlamentaria que investiga el caso $Libra.

Si la oposición logra quórum, La Libertad Avanza (LLA) y sus fuerzas aliadas enfrentarán votaciones desafiantes. En ese marco, el oficialismo deberá totalizar un tercio de los presentes para blindar los vetos del presidente Javier Milei.