"Es un honor ocupar este lugar": Emilio Drazile asumió como nuevo fiscal en San Francisco

Desde el pasado primero de mayo, Emilio Andrés Drazile (39) está al frente de la Fiscalía del Tercer Turno de San Francisco en reemplazo del experimentado fiscal Bernardo Alberione. Soltero y con 39 años, Drazile se radicó recientemente en la ciudad junto a su mascota, dejando atrás Córdoba capital, donde forjó buena parte de su carrera judicial. “A mi madre le cuesta mucho que esté lejos, pero está feliz porque sabe que estoy haciendo lo que me gusta y estoy creciendo en mi carrera”, contó en una entrevista con El Periódico.

El nuevo fiscal aseguró que conoce San Francisco desde hace tiempo. Uno de sus mejores amigos vive aquí y también tiene familiares en la región. “Me pareció una ciudad muy linda, completa y bastante cuidada. Es una de las más interesantes del interior”, afirmó. La decisión de postularse fue, según relató, profundamente meditada: “Elegí esta ciudad a conciencia. Conozco gente del cuerpo judicial local y sé cómo se trabaja”.

Criado en una familia de letrados, es el segundo hijo de cinco, valoró el esfuerzo de sus abuelos todos trabajadores con oficios y destacó que sus padres fueron la primera generación de profesionales egresados de una universidad. “Seguramente mi decisión de seguir esta carrera estuvo influenciada por lo que viví dentro de casa. Desde chico tenía claro que quería estudiar Derecho”, dijo.

Perfil profesional

Drazile cuenta con casi 15 años de trayectoria en el Poder Judicial. Se graduó de abogado y escribano en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), tiene un máster en Protección de Derechos Humanos realizado en España y una especialización en Derecho Penal que está concluyendo en la Universidad Católica de Córdoba. También integra la cátedra de Derecho Procesal Penal la UNC.

Gran parte de su carrera transcurrió en la Fiscalía de instrucción del Distrito II Turno 1 de Córdoba capital. Además, trabajó en la Defensoría Penal Juvenil, Niñez y Violencia Familiar, experiencia que, según remarcó, le otorgó “una cuota humana que otras áreas del Poder Judicial no resaltan tanto”. Sobre su visión del rol, sostuvo: “Tenemos que tener en cuenta que todo lo que pasa por nosotros son personas y no es fácil decidir sobre sus vidas”.

Consciente del contexto regional, Drazile hizo foco en la contigüidad entre San Francisco con Frontera y Josefina, la necesidad de reunirse con autoridades de dichas jurisdicciones y, por otro lado, las problemáticas derivadas del consumo de estupefacientes: “Hay muchos hechos contra la propiedad cometidos por personas que delinquen para acceder a la droga. Aunque el narcotráfico no es mi competencia directa, sí lo son los delitos relacionados”.

De todos modos, valoró las políticas locales de prevención del delito. “San Francisco no ha alcanzado la gravedad de hechos que vemos en Córdoba. Creo que eso se debe al buen trabajo de la Policía en conjunto con el Ejecutivo local. Hay muchas cámaras, un Centro de Monitoreo, una Guardias Urbana y programas de asistencia y prevención como Ojos en Alerta que funciona muy bien y se está replicando en muchos sectores de la provincia”, señaló.

Trabajo en equipo y mirada a futuro

Según manifestó, al asumir el cargo se encontró con un equipo de profesionales muy consolidado y de mucha experiencia. “Me llevé una grata sorpresa. No vamos a incorporar nuevo personal por ahora, pero sí vamos a modificar formas de trabajo”, anticipó. Su objetivo inmediato es avanzar hacia una organización interna más digitalizada, con control de plazos, trazabilidad de expedientes y doble visado de actuaciones.

En sus primeros días de funciones ya mantuvo reuniones con la jefa de Policía en funciones, Analía Ludueña, y los distintos subalternos para articulando acciones y mantener un contacto fluido.

Con serenidad y firmeza, aseguró no sentir presión por reemplazar a una figura como Bernardo Alberione: “Es un honor ocupar este lugar. No siento presión porque me siento natural en el cargo. Vengo haciendo toda la carrera judicial y tenía bien claro cuál era mi objetivo”. Sobre su antecesor, señaló: “Hizo un trabajo impecable. Lo primero que hice fue comunicarme con él y tuvo una cordial y respetuosa conversación”.

Según expresó, a días de asumir ya dejó claro cuál es su estilo: compromiso, orden, trabajo en equipo y una mirada humana del sistema judicial.