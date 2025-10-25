Veinticinco trabajadores sin registrar fueron detectados esta semana durante inspecciones realizadas en distintos establecimientos tamberos de la zona rural de Morteros, en el departamento San Justo. Los controles fueron llevados adelante por la Delegación Córdoba Capital del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), en conjunto con la Seccional 871 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el RENATRE Córdoba Norte.

Los operativos se extendieron a varias colonias cercanas, como Maunier, Maunier Norte, Maunier Sur y Colonia 10 de Julio, donde los inspectores constataron la falta de registración laboral, viviendas en condiciones precarias y ausencia de servicios básicos. “Nos encontramos con lugares donde las viviendas no son habitables, sin agua potable, sin ropa de trabajo y con salarios que no llegan a lo que fija la Comisión Nacional de Trabajo Agrario”, explicó Carlos Rivera, secretario general de UATRE San Francisco.

Según detalló el dirigente, las inspecciones se realizaron con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de San Francisco, que cuenta con poder de policía para ingresar a los establecimientos y constatar las condiciones de contratación. “Esto no lo hacemos de forma aislada —aclaró Rivera—. Se trabaja en coordinación con el Ministerio y con el RENATRE, porque son los que pueden garantizar que se cumpla la ley”.

Durante los procedimientos también se detectaron casos de trabajadores registrados como monotributistas, pese a cumplir tareas de relación de dependencia. Rivera calificó esta práctica como “un engaño”.

“El monotributo se pensó para casos muy puntuales, como tamberos asociados que comparten la producción. Pero cuando una persona trabaja ocho horas, maneja el tractor, ordeña y hace alambrados, eso no es un contrato asociativo: es relación de dependencia y debe estar blanqueado”, señaló el gremialista.

De acuerdo con UATRE, esta modalidad encubre relaciones laborales que deberían estar formalizadas. “Un trabajador en regla no solo tiene su salario, sino también obra social, aportes jubilatorios y cobertura ante accidentes. Negarle eso es precarizarlo”, subrayó Rivera.

Migración

Los inspectores también detectaron la presencia de trabajadores provenientes de otras provincias. Muchos de ellos fueron captados a través de redes sociales con promesas laborales que luego no se cumplen. “Vemos gente que viene del norte de Santa Fe o del Chaco. Les ofrecen una cosa y cuando llegan se encuentran con otra: sin contrato, sin blanqueo y en condiciones desfavorables”, sostuvo Rivera.

El dirigente explicó que estas situaciones son informadas a través del Protocolo de Palermo y la línea 145, un canal gratuito y anónimo para denunciar casos de trata laboral. “Es fundamental que la gente sepa que puede denunciar. La línea 145 está disponible todos los días del año y nos ha permitido intervenir en muchos casos graves”, remarcó.

Además, Rivera advirtió sobre la persistencia del trabajo infantil en zonas rurales: “A veces los chicos ayudan a sus padres por costumbre y el empleador les da unos pesos. Pero eso también es explotación infantil y tenemos que erradicarlo. No es fácil, pero hay que ponerle nombre a las cosas”.

“Queremos un campo con dignidad”

Desde la seccional local de UATRE aseguraron que el 70% de los trabajadores rurales del departamento San Justo continúa en la informalidad, una cifra que, según Rivera, refleja “la deuda pendiente con el campo y con la gente que lo sostiene a diario”.

“En el campo todavía hay un 70% de informalidad laboral. Es un número alarmante que muestra que la desigualdad sigue viva en las zonas rurales. No puede ser que haya tambos con maquinarias de última generación y, al lado, viviendas que parecen del siglo pasado”, enfatizó el dirigente.

Tras las inspecciones, los organismos intervinientes solicitaron audiencias con los empleadores para regularizar la situación y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Rivera adelantó que el gremio continuará con los relevamientos en distintos puntos del departamento: “Vamos a seguir recorriendo los campos, acompañando al Ministerio de Trabajo y al RENATRE, porque queremos un campo con dignidad y con trabajo registrado”.