“El viaje que llevo puesto”: arte, memoria y subjetividades se instalan en San Francisco

Este jueves 14 de agosto a las 20:30 quedará inaugurado el 4º Ciclo de Muestras Agosto-Septiembre en el Centro Cultural San Francisco (Mitre esquina Paso), con tres propuestas artísticas que dialogan entre sí: Natural…mente, de Malú Di Donato; Fragmentos, de Nelso Biolé; y El viaje que llevo puesto. Subjetividades en tránsito, memoria que se despliega, una instalación performática con curaduría compartida y fuerte impronta regional e internacional.

La propuesta El viaje que llevo puesto está impulsada por el colectivo Proyecto Big Bang Arte (San Francisco y Córdoba) y la asociación cultural Plan C (Medellín, Colombia). La obra nace a partir de un viaje performático concebido por la artista y gestora cultural Mónica Mantegazza, quien atravesó fronteras físicas y simbólicas llevando una muestra en un simple bolso de mano. “Toda la muestra tenía que entrar dentro del pequeño objeto de viaje que yo llevaba debajo del asiento del avión”, relató la artista. Ese fue el punto de partida de una experiencia profundamente simbólica: “El viaje que llevo puesto refleja todo lo que hay detrás y cómo se une la memoria, los desafíos de mantenerla viva para una continuidad en quienes vienen”.

La curaduría estuvo a cargo de Graciela Siles y Adrián Manavella (Argentina), junto a Carlos Rendón (Colombia). La instalación reúne obras de 26 artistas provenientes de San Francisco, Córdoba, Medellín y Pereira, que abordan la memoria desde múltiples perspectivas y sensibilidades.

Arte relacional y memoria viva

En La Mañana de El Periódico, las protagonistas contaron más detalles. “La propuesta es una instalación total, una obra en la que se puede ver cada pieza individualmente, pero que a la vez forma parte de un todo que dialoga con el espectador”, explicó Siles. Y agregó: “Cada artista abordó la memoria desde una arista distinta. Hay quienes trabajaron con recuerdos personales, otros con temáticas políticas o culturales. Hay artistas que incluso intervinieron prendas de ropa o pequeños objetos que llevaban consigo”.

La muestra se gestó en parte a partir de una invitación del Museo Casa de la Memoria de Medellín y fue presentada anteriormente en Colombia. Según Mantegazza, la experiencia fue intensa y desafiante: “Cuando llegué a Bogotá hubo un terremoto de 7.6 y un atentado político al día siguiente. Estábamos atravesando un contexto muy movilizador. Colombia es un país que está en pleno proceso de reconstrucción desde la paz, por eso fue tan potente el intercambio con los artistas locales”.

En esta edición, la muestra incluye obras de Mónica Tonetti, Natalia Santo, Milagros Cabrera y de la propia Mónica Mantegazza, artistas de San Francisco que participaron del proceso desde sus orígenes. También forman parte del proyecto artistas cordobeses como Graciela Siles, Adrián Manavella, Andrea Giuu, Christian Román, Nicolás Brondo, entre otros, y creadores colombianos como Douglas Gaviria, Olga Mercedes Bautista y Santiago Arroyave.

Obras que dialogan desde lo íntimo y lo colectivo

Algunas de las piezas se destacan por su carga poética y simbólica. “Andrea Giuu trabaja con Kipu, una forma ancestral de registro incaico, desde una mirada muy hermética y poética”, detalló Siles. “Christian Román crea una serie de objetos a partir de recuerdos de su padre, que fue piloto. Usa billetes, papeles y recuerdos que encontró en cajas, y eso se convierte en una obra sobre la memoria afectiva”.

La muestra también hace lugar a los cruces con la cultura popular. Una de las piezas, por ejemplo, fue realizada por Nicolás Brondo, quien participó en el diseño de vestuario de la adaptación audiovisual de El Eternauta. “Esas referencias cruzan lo personal con lo colectivo, y construyen nuevas formas de leer la historia”, señaló la curadora.

Inauguración, actividades y apertura al público

La muestra abrirá oficialmente este jueves 14 de agosto a las 20:30 y contará con una intervención sonora en vivo a cargo de Gisella Ferace (guitarra) y Daniel Verra (bombardino), quienes interpretarán obras compuestas por Daniela Mercado (Córdoba) y Santiago Arroyave (Medellín).

Como parte del intercambio cultural, se ofrecerá café colombiano enviado especialmente por la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural de Colombia.

“El viaje que llevo puesto es una invitación a explorar las múltiples dimensiones de la memoria: la íntima y la colectiva, la que duele y la que sana, la que se resiste al olvido y la que se transforma”, expresó Siles.

La muestra podrá visitarse también durante el feriado del domingo 17 de agosto y permanecerá abierta al público durante todo septiembre en los horarios habituales del Centro Cultural San Francisco. La entrada es libre y gratuita.