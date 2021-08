Los precandidatos a diputados y senadores de la “Lista Obrera y Popular” (del Partido Obrero) visitaron la ciudad de San Francisco para presentar sus propuestas de cara a las próximas elecciones PASO.

Se trata de Soledad Díaz, precandidata a Diputada, junto a Emanuel Berardo, primer candidato a Senador y Eduardo Salas, segundo precandidato a Diputado. Esta lista está enmarcada dentro del Frente de Izquierda-Unidad de Córdoba y le discutirá la interna a los sectores del FIT y del MST.

"Estamos haciendo una recorrida para de alguna manera posicionar a la lista del Partido Obrero en el Frente de Izquierda como una alternativa política frente a un régimen de gobierno tras gobierno que nos han hundido en la pobreza. Hay más de 50% de la población, según lo que indica el propio INDEC, que está por debajo de la línea de la pobreza, los salarios por lo general en promedio no superan los 64.000 pesos, que es la canasta para no ser pobre en la Argentina, ha crecido el desempleo, tenemos dos millones y medio de nuevos pobres en Argentina y claramente por esto no se le puede indilgar responsabilidad a la pandemia, ni mucho menos a un gobierno en particular", indicó Soledad Díaz.

Y agregó. "Se trata de todo un régimen en el que muchas veces en las elecciones se vota a uno para sacarse encima al otro y la realidad es que todos lo que han gobernado han defendido un programa común de ataque a las condiciones de vida de las mayorías en función de beneficiar a una minoría que cada vez es más rica y que de hecho hoy tiene una fuerte presencia en lo que está ocurriendo en Latinoamérica que es el ajuste... Nosotros destacamos mucho la intervención de los movimientos sociales en los barrios y con el Polo Obrero venimos viendo cómo se empieza a romper con este sistema punteríl y clientelar, que muchas veces existe a la hora de las elecciones y que empieza a ver una perspectiva de intervención independiente y en ese sentido el Frente de Izquierda y el Partido Obrero en particular quiere referenciar todas esas luchas".

"El Partido Obrero es consciente de que el papel fundamental que tiene que jugar la izquierda es ser protagonista de una lucha muy general que es la lucha contra el ajuste, que domina Latinoamérica y para eso tiene que dar lugar a protagonistas y tiene que ampliarse hacia los sectores que están luchando", indicaron.

Impacto en el departamento San Justo

En las últimas elecciones, el departamento San Justo se inclinó en su mayoría por el espacio Hacemos por Córdoba o bien por el frente Cambiemos. Sin embargo, desde el Partido Obrero llamaron a la reflexión: "Partimos de la base de que el ajuste en la Argentina los alcanza a todos y no estamos hablando de que hay un determinado sector de la población que lo sufre y otro que no", indicaron.

"Habría que hacerle una pregunta a la población del departamento San Justo, a la gente que vota a Hacemos por Córdoba o Cambiemos ¿Cuántos de los sanfrancisqueños han optado por la medicina privada porque la salud pública no es buena? Son muchos ¿Cuánto son los que ahora van a abandonarla porque aumentaron muy fuertemente? ¿Cuántos son los que optaron por la educación privada porque no le gustaba la educación pública? ¿Cuántos son los que van a abandonarla ahora porque no pueden sostener las dos cosas? Esa es la realidad, el ajuste llega a todos, todo depende de qué lugar partís", apuntaron.

"Lo que estamos viendo también es un fuerte descontento con un Gobierno que vino a decir que terminaba con esto, con la pobreza, con el ajuste Macrista y tenemos una profundización del ajuste, es claro para todo el mundo. Esa dicotomía de que pongo uno para sacarme de encima el otro, que este no va a ajustar porque el otro ajustaba y el otro es el responsable del deterioro de las condiciones de vida, la realidad es que es cíclico y qué desde 20 años para esta parte la Argentina está cada vez más hundida en la pobreza", agregaron.