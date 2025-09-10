En el marco del Día del Maestro, la ciudad de San Francisco rindió homenaje a quienes con vocación, esfuerzo y compromiso forman a las nuevas generaciones. El acto central tuvo lugar este lunes en la Escuela José María Paz y fue presidido por el intendente Damián Bernarte, acompañado por autoridades educativas, funcionarios municipales, concejales e invitados especiales.

Durante su discurso, el mandatario municipal puso en valor la huella que dejan los docentes en la vida de sus estudiantes. “Con paciencia, con esfuerzo, con vocación, dejan huellas que atraviesan generaciones. No sólo enseñan contenidos; transmiten valores, acompañan, forman personas”, expresó Bernarte.

Asimismo, reconoció las dificultades que muchas veces enfrentan los educadores, desde la falta de recursos hasta los desafíos de un mundo en constante cambio. “Pero, aun así, ahí están ustedes: sosteniendo la tarea más importante, inspirando con su ejemplo, construyendo comunidad”, destacó.

El intendente también subrayó el papel clave que tiene la educación en la construcción de una sociedad mejor: “Son quienes ayudan a formar ciudadanos críticos y responsables, quienes siembran en cada alumno la confianza para crecer y la responsabilidad de ser parte de algo más grande... la sociedad que todos soñamos”.

En un cierre emotivo, Bernarte agradeció a los docentes “por enseñar con cercanía, por escuchar, por acompañar”, y agregó: “Porque finalmente, todos podemos olvidar una fecha histórica, una fórmula o una regla de gramática, pero jamás olvidamos a la maestra o al maestro que creyó en nosotros cuando todavía ni siquiera sabíamos creer en nosotros mismos”.

Por su parte, la directora de la Escuela José María Paz, Elizabeth Fernández, remarcó la importancia de la labor docente en el mundo actual: “En un mundo cada vez más complejo y cambiante, la educación es más importante que nunca”. Y agregó: “Algo de nosotros quedará en ellos, los acompañará en su vida y esto nos obliga a ser conscientes de nuestra gran responsabilidad de enseñar y hacerlo con el corazón”.

Fernández también agradeció especialmente al intendente Bernarte por su presencia en el acto y su compromiso con la educación. “Ustedes son los verdaderos arquitectos del futuro de nuestra sociedad”, concluyó dirigiéndose a los docentes.