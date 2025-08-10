David Ortiz, uno de los cantantes de Dale Q' Va, recibió el alta médica tras sufrir una caída del escenario durante el show en "El Gigante de Bomberos". El equipo de la banda y la organización emitieron un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud del artista y llevar tranquilidad a sus fans.

El accidente ocurrió esta madrugada, cuando en "medio de un salto con toda la energía que lo caracteriza", una tabla del escenario cedió y Ortiz tuvo un "aterrizaje inesperado". Como medida preventiva, el cantante fue trasladado al hospital, donde lo atendieron por algunos golpes menores.

Según el comunicado, David Ortiz "recibió el alta médica y ¡volvió a Córdoba con el grupo en el colectivo, de buen ánimo y con muchas ganas de seguir haciendo música!".

El equipo de "El Gigante de Bomberos" y de "Dale Q' Va" agradeció a "todo el equipo médico, al staff del evento y especialmente a los fans por la preocupación, los mensajes y el cariño de siempre". El comunicado concluye de forma contundente: "¡David ya está bien y lo van a tener muy pronto otra vez arriba del escenario, saltando como nunca! ¡La música sigue y Dale Q' Va también!".