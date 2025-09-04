El próximo martes 10 de septiembre, San Francisco vivirá una jornada especial dedicada a la música popular argentina con el grupo vocal femenino La Cantarola, que brindará un taller intensivo y un concierto abierto al público, en el marco de una propuesta organizada por el Profesorado de Música del Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti.

La actividad formativa, de modalidad semipresencial y con puntaje docente acreditado (20 horas), está destinada a cantantes solistas, coreutas, estudiantes y docentes de música con interés en la interpretación del repertorio folclórico argentino en formato grupal.

El taller se desarrollará en dos turnos, de 10 a 13 h y de 15 a 18:30 h, en el Auditorio del Conservatorio (Av. de la Universidad 159).

Durante la jornada se abordarán:

  • Dinámicas de activación corporal y vocal en la música popular.
  • Exploración de patrones rítmicos del folclore argentino.
  • Análisis de texturas para el ensamble vocal.
  • Interpretación expresiva desde el contexto histórico y poético.

La inscripción es arancelada y puede realizarse enviando un mensaje al (03564) 15602583.

Concierto “Cantar lo nuestro”

Al finalizar el taller, La Cantarola ofrecerá el concierto “Cantar lo nuestro”, un recorrido por músicas y compositoras argentinas que rescata la ternura, el amor, la raíz y la tierra. La presentación será a las 20:30 h en el Salón de Actos Santiago Pampiglione de la UTN.

Sobre La Cantarola

La Cantarola es un grupo vocal femenino integrado por Laura Alberti, Magalí Castro, Ivana Perren y Fernanda Quintás, acompañadas en guitarra por Matías Donetto. Con más de una década de trayectoria, han recorrido escenarios en Argentina y Latinoamérica, difundiendo un repertorio centrado en los ritmos y expresiones latinoamericanas. En 2022 editaron su EP “Cosa de mujeres”, premiado por el Fondo Nacional de las Artes (FNA).