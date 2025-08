Un principio de incendio en su domicilio se convirtió en una experiencia que dejó a Pablo, un vecino de San Francisco, profundamente impactado y agradecido con los bomberos locales. El hombre, que se encontraba a unas 30 cuadras de su casa cuando ocurrió el siniestro, brindó un emotivo testimonio que fue difundido por el cuartel local de Bomberos Voluntarios, destacando la labor del equipo de emergencia.

“Me pasó una situación bastante compleja porque en realidad yo estaba muy lejos de casa y me llamó mi mujer que había habido una explosión en el lavadero”, relató Pablo. Él y un amigo llamaron a los bomberos y se dirigieron rápidamente hacia el hogar. “Llegamos y automáticamente ya estaban los bomberos ahí en casa”, recordó, sorprendido por la inmediatez de la respuesta.

La intervención del equipo de bomberos fue tan impactante para Pablo que no pudo evitar emocionarse al recordarlo. “Me emocionó mucho porque uno no dimensiona. Uno ve series y hablamos siempre de un país de tercer mundo y si hay que decir algo es que tenemos bomberos de país de primer mundo, sobre todo en nuestra ciudad, me parece que es un ejemplo impresionante”.

El vecino también resaltó la rapidez y la eficacia del operativo. “Me llamó mucho la atención la rapidez, el profesionalismo y la maquinaria. Increíble”, agregó. Si bien él mismo había actuado rápido cortando la luz, lo que ayudó a contener el siniestro, subrayó que los bomberos llegaron “inmediatamente con todo su saber” y le brindaron “mucha tranquilidad”.

El accionar de los bomberos no solo se limitó a sofocar el principio de incendio, sino que también incluyó una ayuda inesperada. “Tengo un montón de animales, perros y demás, así que también me ayudaron con eso en el sector del quincho, porque mi perra justo tuvo familia”, mencionó Pablo, que agradeció también la rápida respuesta de la Policía de Córdoba. La rápida respuesta permitió que el incidente no pase a mayores y se pudo detener todo a tiempo.

El testimonio de Pablo culminó con una profunda emoción que resume su experiencia. “Quedé impactado porque emociona y hasta se me caen lágrimas”, concluyó.

Por su parte, desde el cuartel local de bomberos, agradecieron las palabras del vecino y resaltaron: “Su agradecimiento es el reflejo del compromiso con el que trabajamos cada día. Cada intervención es una historia. Cada historia, una vida protegida. Gracias Pablo por tus palabras y por confiar en nosotros”.