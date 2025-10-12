"Blues Sin Frontera", el proyecto que transforma la música en una experiencia íntima e improvisada

Cuando la música deja de ser espectáculo y se vuelve atmósfera, algo distinto sucede. Esa es la premisa detrás de Blues Sin Frontera, el proyecto instrumental que Matías Grosso y Jeremías Marcolini crearon en San Francisco hace apenas tres meses. Con influencias del jazz y el blues clásico, el dúo se aleja de los escenarios tradicionales para ofrecer una experiencia sonora íntima, improvisada y sin protagonismos. “No somos músicos de show, somos músicos de ambiente”, dicen.

La idea nació hace apenas tres meses, en San Francisco, Córdoba, y ya está en plena expansión hacia otras ciudades de la región. Junto a Jeremías Marcolini, su compañero en esta travesía sonora, construyeron una propuesta original que busca musicalizar eventos íntimos —como lecturas, degustaciones, muestras de arte o cenas privadas— desde un lugar no invasivo y completamente instrumental.

“La música sucede, pero no somos el centro. No estamos para que la gente nos aplauda. Estamos para acompañar el momento”, resume Grosso, que además de trompetista es docente, arreglador y un estudioso incansable de su instrumento.

Trayectorias que se cruzan

Matías Grosso nació en Porteña, una localidad del este cordobés a la que suele llamarse “cuna de músicos”. Desde muy chico estuvo vinculado al arte a través de la Banda Juvenil Municipal y más tarde viajó a Córdoba para formarse en el Conservatorio Félix Garzón. Allí estudió con reconocidos maestros y solistas de orquestas sinfónicas de Rosario, Buenos Aires, Francia, Estados Unidos y Alemania.

“En 2018 hice un click musical. Viajé a Uruguay y terminé siendo el primer argentino en ser solista de trompeta en una orquesta sinfónica allá. También toqué en el cierre de campaña de Pepe Mujica. Fue una época intensa y hermosa”, recordó.

Con una beca en La Colmena —una de las escuelas más prestigiosas de Córdoba—, su carrera parecía lanzada hacia el exterior. Incluso tuvo propuestas para tocar en cruceros internacionales, en destinos como Doha, Dubái y China. Pero la pandemia cambió los planes. “Me volví. Y ahí, cuando todo se frenó, apareció esta otra manera de hacer música. Más íntima, más nuestra”, dice.

En paralelo, Jeremías Marcolini, nacido en San Francisco, llegaba a la música por un camino completamente distinto: autodidacta, con inicios tardíos, y una fuerte impronta de búsqueda personal. “A los 20 me compré una guitarra, un amplificador, y empecé solo. Después me fui a estudiar Medicina a Villa María, pero la música me fue ganando”, contó.

Durante su tiempo en esa ciudad se metió de lleno en el ambiente musical local, tomando clases, tocando con músicos de jazz, blues, folklore y hasta metal. “Zapaba con los chicos de De la Rivera, de Madre Chicha. Estaba en todos lados, aprendiendo todo lo que podía”, recuerda. Recién a los 24 ingresó al conservatorio y ahí se consolidó su formación académica.

La pandemia también lo obligó a volver a San Francisco, tras perder su trabajo en un bar. Pero esa vuelta al origen fue el punto de partida para encontrar una identidad musical más clara. “Nos cruzamos con Matías, hablamos de lo que nos gustaba y coincidimos en muchas cosas: queríamos algo íntimo, sin escenario, que nos permitiera improvisar y crear en el momento”, explica.

Improvisación, tecnología y sensibilidad

La fórmula de Blues Sin Frontera es tan sencilla como potente: ellos mismos componen y graban pistas instrumentales base, que luego utilizan en vivo como soporte para improvisar con trompeta, flugerhorn y guitarra. “Grabamos piano, bajo, batería o percusión según lo que requiera la pieza. Algunas veces usamos escobillas, otras cajón peruano. El bajo lo grabamos en vivo y todo lo demás lo montamos en un software”, detalla Marcolini, encargado de la producción musical.

El resultado es una música que no se repite. Cada show es distinto, adaptado al clima, al lugar y a la energía del público. “Eso es lo que más nos gusta. Si el ambiente está tranquilo, vamos con algo más suave. Si vemos que hay charla animada, subimos un poco el ritmo. Es todo muy sensible”, explica Grosso.

Esa flexibilidad los ha llevado a tocar en espacios muy diversos: cafeterías, eventos de lectura, degustaciones, ferias culturales. Y su proyección va en aumento. Ya tienen propuestas para presentarse en Córdoba, Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.

“Estamos armando un formato que se llama Lectura & Música, en el que musicalizamos en vivo lecturas de autores locales, en eventos organizados por áreas de Cultura de distintas municipalidades. Es una forma de promover tanto la escritura como la música local”, dice Grosso.

Una propuesta única en la región

El nombre Blues Sin Frontera no es casual. Más allá del género musical que los inspira, el proyecto busca romper con estructuras rígidas, con la idea tradicional del músico en un escenario y el público mirando desde abajo.

“No hay otra propuesta igual en San Francisco”, afirma Marcolini. “Hay bandas de blues, sí, pero que hacen covers o temas propios en formato clásico. Nosotros no cantamos, no hacemos letras. Tocamos música instrumental, improvisada, con un estilo que toma cosas del jazz de Nueva York o del blues de Mississippi, pero también del tango moderno y hasta del cine”.

La música no busca imponerse. Al contrario, se filtra en el ambiente, lo envuelve, lo embellece. Como si fuera parte del mobiliario emocional de cada encuentro.

“Queremos que la gente se relaje, que disfrute sin que le estemos diciendo ‘escuchame’. Nos gusta ser parte del fondo. Como los músicos del Titanic, que estaban ahí tocando mientras todo pasaba”, dice Grosso, entre risas.

El futuro del proyecto es tan abierto como su música. “Queremos consolidarnos, seguir grabando, tocar en más lugares. Pero sin perder eso que nos caracteriza: la intimidad, la improvisación, la búsqueda”, concluye Marcolini.