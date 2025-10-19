“A San Francisco siempre se vuelve”: la historia de Luis de Ocaña, que echó raíces en Italia

Luis de Ocaña (71) volvió a caminar las calles de San Francisco después de tres años y pasó por El Periódico para compartir su historia de vida. Radicado desde hace 37 años en Italia, ahora en un paraje alpino de apenas 21 habitantes,

mantiene intacta su conexión con la ciudad que lo vio nacer.

En 1988, en plena crisis económica, Luis tomó una decisión que cambiaría su vida: emigrar. En ese entonces, tenía trabajo, familia y vínculos en San Francisco, pero la incertidumbre económica y la falta de horizonte lo empujaron a buscar estabilidad en otro lugar. Su destino fue la región del Piemonte, en el norte de Italia.

“Yo estaba relativamente bien, tenía mi trabajo, pero no era suficiente”, explicó sobre aquel momento. Primero se radicó en Torino, pero pronto se trasladó a Biella, una ciudad más pequeña que le recordó a San Francisco por su escala urbana. Hoy vive en Saliano Micca, en una fracción de montaña llamada Onelie. “No tenemos llave en casa. Se vive con una seguridad total, como en las viejas épocas”, expresó con una mezcla de nostalgia y orgullo.

De electricista a parrillero para 500 personas

Apenas llegado a Italia, Luis trabajó como electricista, pero con el tiempo retomó su oficio de siempre: la reparación de fotocopiadoras. Además, supo adaptarse a los avances tecnológicos.

Sin embargo, lo que terminó por marcar un nuevo rumbo en su vida fue una costumbre argentina: el asado. “Allá hacíamos asados con los argentinos. Me tocaba a mí y fui aprendiendo”, contó.

Lo que comenzó como un encuentro entre paisanos se transformó en un emprendimiento rentable: asados a domicilio para fiestas, eventos y reuniones, incluso de hasta 500 personas.

“Es un lindo trabajo porque uno lo hace donde la gente hace fiesta”, explicó. Su servicio funciona sin restaurante ni local propio, pero ofrece todo lo necesario: cubiertos, vajilla, parrillas y hasta catering. “La jubilación mínima no alcanza.

Entonces, esto ayuda a redondear y también me permite ahorrar para el invierno”, aseguró.

“La ciudad creció, pero sigue siendo San Francisco”

Después de tres años sin visitar Argentina, Luis se reencontró con una ciudad que, aunque cambiada, conserva su esencia. “La ciudad creció muchísimo, sobre todo en altura. Pero las casas principales, las que recorría cuando era chico, están igual”,

dijo.

Entre las cosas que más lo emocionaron, destacó el arbolado urbano: “Soy un amante de los árboles, son muy importante para el oxígeno, me paro a observarlos”.

Durante su estadía en San Francisco, recorrió barrios, visitó amigos de la infancia y se reencontró con excompañeros de primaria y secundaria. “Algunos no nos esperaron y se fueron antes. A mi edad, lo que queda de acá en adelante es regalado, se dice, y tratamos de vivirlo de la mejor manera posible”, reflexionó.

Luis formó una nueva familia en Italia. Tiene cuatro hijos, que hoy están repartidos por distintas ciudades de Europa: uno vive en Barcelona, otro en

Biella, y dos hijas en Ibiza y Bruselas. “Con suerte nos juntamos una vez al año todos. A fin de año, si Dios quiere, nos vamos a reunir para Navidad con hijos y nietos”, contó.

Durante el invierno, cuando baja el ritmo de los asados, se dedica a un oficio artesanal que lo apasiona: la fabricación de cuchillos. “Cada tanto se vende alguno, pero lo hago como hobby. Tengo que tratar de ahorrar en verano para sobrevivir el

invierno”, explicó.

Ayudar desde lejos

A pesar de la distancia, Luis sigue muy conectado con la realidad argentina.

Lee El Periódico, mira noticieros y colabora anónimamente con campañas

solidarias de San Francisco.

“Cuando puedo ayudar, ayudo. Una vez vendí unos cuchillos y con eso compré unos anteojos para una nena de 7 años”, relató con humildad. “Todo lo que das lo recibís. Y eso también te ayuda a vivir mejor”.