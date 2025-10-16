Las entradas para el show de Carlos “La Mona” Jiménez en San Francisco ya se encuentran a la venta, luego del reciente cambio de fecha por ajustes en la agenda del artista. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre en el estadio de Sportivo Belgrano, y contará con tres tipos de ubicaciones: general a $65.000, platea a $110.000 y campo VIP a $180.000.

Según informó el sitio oficial de venta de entradas LinkeArte, los tickets ya están disponibles para su adquisición online.

El regreso del máximo referente del cuarteto genera gran expectativa entre el público de toda la región, ya que Jiménez no se presenta en suelo sanfrancisqueño desde 2019. El recital promete un repaso por los clásicos que marcaron su trayectoria y que lo posicionan como una de las figuras más emblemáticas de la música popular argentina.