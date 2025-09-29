Cinco años después del lanzamiento de Gracias Totales, la gira que reunió a Zeta Bosio y Charly Alberti con la figura de Gustavo Cerati proyectada en pantallas y acompañado por una constelación de artistas invitados, Soda Stereo anuncia una nueva y enigmática propuesta: Ecos. El espectáculo, que tendrá su estreno el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, promete ser un evento en vivo con la participación del trío completo sobre el escenario. La novedad es que Gustavo Cerati estará “presente” gracias a una tecnología que, según la producción, va “mucho más allá de un holograma”.

El anuncio fue realizado tras algunos días de una campaña de expectativa que generó semanas de rumores en redes sociales. La preventa de entradas comienza el martes 30 de septiembre, exclusivamente para clientes del Banco Galicia, y se realizará únicamente a través de movistararena.com.ar. La venta general se habilitará una vez agotado ese cupo, con pagos en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa.

En un comunicado oficial, los organizadores describieron el concepto del show: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca”. Además, enfatizan que no se trata de un tributo, ni de un homenaje, ni de una película. Tampoco habrá cantantes invitados ni un nuevo vocalista: será un show en vivo.

Lo que distingue a Ecos de cualquier otra experiencia previa con Soda Stereo es la utilización de tecnología avanzada para recrear la presencia de Gustavo Cerati. A diferencia de Gracias Totales, en la que sus imágenes se reproducían en grandes pantallas, esta vez Cerati no aparecerá como archivo de video. Según fuentes cercanas a la producción, se utilizarán registros de audio y video originales del cantante y guitarrista, sincronizados con la interpretación en vivo de Charly y Zeta. Se aclara que no se empleará inteligencia artificial para generar su voz o guitarra: todo proviene de grabaciones reales.

La figura de Cerati será proyectada utilizando un sistema que, según quienes están detrás del proyecto, es “superador” del utilizado en 2023 por el grupo sueco ABBA para sus conciertos virtuales. Aunque no se brindaron detalles técnicos, se anticipa una puesta en escena innovadora, con un diseño visual y sonoro que busca trascender la idea de holograma y ofrecer una experiencia inmersiva.

Los registros de audio y video provienen de múltiples fuentes, entre ellas los shows de la gira Me Verás Volver de 2007, íntegramente grabados y conservados por la banda. Sobre ese material se trabajó cuidadosamente para seleccionar fragmentos, combinarlos y ensamblarlos con precisión, lo que exigió una preparación minuciosa por parte de Zeta y Charly para lograr una ejecución en vivo sincronizada.

El regreso de Soda Stereo con Ecos se produce luego del impacto que tuvo Gracias Totales, que convocó a miles de personas en Latinoamérica y reunió a voces como las de Chris Martin, Mon Laferte, Juanes, Adrián Dárgelos y Benito Cerati. Esta vez, la propuesta es distinta: no habrá terceros sobre el escenario. “Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”, reza el mensaje promocional.

En palabras del anuncio: “Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde”. La expectativa es alta y las entradas prometen agotarse rápidamente. Mientras tanto, crecen los rumores de que el espectáculo podría replicarse en otras ciudades de Argentina y América Latina, aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre una gira.