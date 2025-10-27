Una semana de música, cine y recuerdos en El Teatrillo

Con una agenda cargada de propuestas artísticas, El Teatrillo se despide de octubre y da la bienvenida a noviembre ofreciendo espectáculos de música, cine y teatro. Esta semana se destacan dos funciones que reunirán a músicos y cantantes locales en puestas en escena que apelan tanto a lo visual como a la memoria colectiva.

Este viernes 31 de octubre a las 20:30, la Banda Sinfónica Municipal de San Francisco, bajo la dirección del maestro Andrés Acosta, presentará Imágenes Encantadas, un concierto que fusiona música, cine y magia en el marco de la noche de Halloween.

El espectáculo, que regresa a pedido del público, propone un recorrido por grandes melodías del cine acompañadas por proyecciones audiovisuales.

La función tendrá entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que las localidades deben retirarse anticipadamente en la sala.

Por su parte, el domingo 2 de noviembre a las 20, la Sala Piaf Escuela de Canto, dirigida por Luciana Balangione, subirá a escena con Cantando Historias – Música de Novelas Vol. 1, una propuesta musical en la que los alumnos y alumnas interpretarán canciones emblemáticas de telenovelas. La función contará con dos elencos distintos y busca evocar aquellas melodías que formaron parte del cotidiano de varias generaciones frente al televisor.

Las entradas para Cantando Historias pueden adquirirse a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatrillo, ubicada en Bv. 9 de Julio 1167, de lunes a domingo entre las 19 y las 21.

Para más información sobre la programación, El Teatrillo comparte sus novedades en Instagram (@Teatrillo_) y Facebook (Teatrillo). También se puede acceder a la agenda sumándose a las listas de difusión en la sala.